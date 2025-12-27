Achuapa con nuevo técnico y Marquense se queda sin estratega

El viernes fue un día movido en el área de la dirección técnica de varios clubes de la Liga Nacional de cara a la segunda parte de la temporada 2025-2026, Torneo Clausura 2026. Comunicaciones, Xelajú, Deportivo Achuapa y Deportivo Marquense presentaron novedades.
En Deportivo Achuapa, el técnico mexicano y exseleccionado Sub-20 de Guatemala, Rafael Loredo fue presentado como nuevo timonel de los "Cebolleros", quienes llegaron hasta semifinales del Apertura 2025 luego de superar a Deportivo Mixco en cuartos de final, pero cayendo en semis ante Municipal, que hoy busca su copa 33.
"Hacemos oficial y le damos la bienvenida a nuestro nuevo director técnico, el mexicano Rafael Loredo, un conocedor de nuestro futbol, profesional con mucha experiencia, visionario, con mucho enfoque en los procesos juveniles", detalló Achuapa en el anuncio oficial de su nuevo estratega,
Dentro de la ficha de presentación, Achuapa destaca la trayectoria de Loredo, quien ha estado en clubes mexicanos como Puebla, América Sub-17 y San Luis. Asimismo, en Guatemala con Universidad, Xelajú, Petapa y la Selección de Guatemala Sub-20.
"Su trayectoria, liderazgo y visión nos brindan la confianza de que será una pieza clave para seguir fortaleciendo nuestro proyecto deportivo y llevar a nuestro equipo al siguiente nivel", expresa Achuapa.
Marquense sin director técnico
Pese a que Deportivo Marquense aún no lo hace oficial, su director técnico, el argentino Diego Vázquez ya fue anunciado como nuevo estratega del Real Estelí de Nicaragua.
"Informamos a nuestra afición, medios de comunicación y público en general que el profesor Diego Martín Vázquez ha sido designado como nuevo director técnico de nuestro plantel mayor", detalló el "Tren del Norte" en sus plataformas digitales.
Añade: "El profesor Vázquez cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el fútbol centroamericano. Al frente del Motagua, club con el que dirigió entre 2013-2022 y 2023-2025, conquistó seis títulos de Liga Nacional (2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2024) y una Supercopa de Honduras (2017), además de disputar tres finales consecutivas de la Concacaf League".
Por último, el Real Estelí destaca a Vázquez como técnico de la Selección de Honduras entre el 2022 y el 2023, donde clasificó y participó en Copa Oro 2023 de Concacaf.
Con la salida de Diego Vázquez de Deportivo Marquense, el club sufre un tercer desplante de sus directores técnicos.
En diciembre 2024, cuando la junta directiva hizo todo lo pedido por Mauricio Tapia para formar un equipo competitivo, el técnico argentino decidió dejarlos por ir a Antigua G. F. C.
En agosto de 2025, el técnico Hernán Medford, quien los salvó del descenso decidió irse al futbol costarricense, y por último, en diciembre de este año, Diego Vázquez, quien había asegurado respetaría el contrato con Marquense es oficializado como técnico en el Real Estelí.
Otros movimientos
Ayer también se dio a conocer que Roberto Hernández, el técnico que dirigió en el Torneo Apertura 2025 a Comunicaciones, se convertía en el sustituto de Amarini Villatoro en Xelajú M. C., quien tendrá participación internacional el próximo año en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Xelajú es rival de Monterrey.
Asimismo, en horas de la noche, Iván Franco Sopegno fue anunciado como baja en el equipo mayor de Comunicaciones, más no de la institución. El argentino regresará a sus funciones antiguas, es decir a cargo de las inferiores. Como su posible sustituto están Marco Antonio Figueroa y en las últimas horas se ha mencionado a Sebastián Bini.
Así está el listado de técnicos en Liga Nacional:
- Achuapa: Rafael Loredo (MEX)
- Antigua: Mauricio Tapia (ARG)
- Aurora: Saul Philip (CRC)
- Cobán Imperial: Martín García (URU)
- Comunicaciones: Sin técnico
- Guastatoya: Pablo Centrone (ARG)
- Malacateco: Roberto Montoya (MEX)
- Marquense: Sin técnico
- Mictlán: Flavio Rego Da Silva (BRA)
- Mixco: Fabricio Benítez (GUA)
- Municipal: Mario Acevedo (NIC)
- Xelajú: Roberto Hernández (MEX).