La FIFA entregará los premios The Best de 2026 en Dubái

En la última edición, celebrada el pasado día 16 en Doha (Catar), el delantero francés del PSG, Ousmane Dembélé, fue reconocido como el mejor jugador del año.

La FIFA entregará los premios "The Best" de 2026 en Dubai
La FIFA entregará los premios "The Best" de 2026 en Dubai / FOTO: EFE

La ceremonia de entrega de los premios The Best de la FIFA de 2026 se celebrará en Dubái, según anunció este lunes en el emirato el presidente del organismo, Gianni Infantino, durante la cumbre "World Sports Summit".

Infantino avanzó durante su intervención en el evento el acuerdo alcanzado para reconocer en Dubái a los mejores jugadores, entrenadores y equipos, con los votos de los capitanes y los seleccionadores nacionales, más los de aficionados y medios de comunicación.

"Puedo anunciar aquí una nueva colaboración que hemos cerrado juntos para homenajear a los mejores jugadores, entrenadores y equipos aquí en Dubái. Hemos disfrutado del deporte y ahora disfrutaremos aún más de la unidad que este deporte aporta al mundo entero", aseguró Infantino un día después de la entrega de los 'Globe Soccer Awards 2025' en Dubái.

En la última edición de los premios The Best celebrada el pasado día 16 en Doha el delantero francés del PSG Ousmane Dembélé fue reconocido como el mejor jugador del año y la centrocampista española del Barcelona Aitana Bonmati recogió el galardón por tercera vez consecutiva.

Ousmane Dembélé gana el premio The Best de la FIFA 2025

El futbolista francés superó en las votaciones a su compatriota Kylian Mbappé y al español Lamine Yamal.

The Best de 2025

La ceremonia de los The Best FIFA Football Awards 2025 se celebró el 16 de diciembre de 2025 en Doha, Qatar.

Estos premios reconocen las mejores actuaciones en el futbol mundial durante el período del 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025, con votaciones equitativas entre capitanes de selecciones, entrenadores, periodistas y aficionados.

  • Mejor Jugador Masculino (The Best FIFA Men's Player): Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain).

El delantero francés brilló en la temporada del triplete del PSG (Ligue 1, Copa de Francia y Champions League), además de ganar también el Balón de Oro 2025.

  • Mejor Jugadora Femenina (The Best FIFA Women's Player): Aitana Bonmatí (España, FC Barcelona).

Tercera victoria consecutiva para la centrocampista, consolidándose como la dominadora del fútbol femenino tras otra gran temporada con club y selección.

Estos fueron los votos de José Pinto y Luis Fernando Tena en los The Best

José Carlos Pinto como capitán y Luis Fernando Tena, como técnico, fueron los representantes de Guatemala en las votaciones del premio The Best 2025.

*Información EFE. 

