El panameño Yair Jaén es nuevo jugador de Xelajú MC

Xelajú MC comenzó de manera oficial la conformación de su plantel para el torneo Clausura 2026 con el anuncio de su primer refuerzo. A través de sus redes sociales, el club altense confirmó la llegada del futbolista panameño Yair Jaén, quien se incorporará al equipo de cara al certamen que dará inicio el próximo 21 de enero. El movimiento marca el arranque de una nueva etapa deportiva para la institución quetzalteca, que buscará protagonismo bajo una renovada dirección técnica.
En el mensaje de bienvenida, Xelajú destacó las principales cualidades del atacante canalero de 28 años, quien puede desempeñarse como extremo o media punta. Con una estatura de 1.70 metros, Jaén es reconocido por su velocidad, capacidad de desequilibrio y creatividad en el último tercio del campo. El jugador llega procedente del Sporting San Miguelito de Panamá, con la misión de fortalecer el frente ofensivo del conjunto superchivo para los retos venideros.
Xelajú inicia una nueva etapa sin Amarini Villatoro
Yair Jaén ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el fútbol panameño, defendiendo los colores de clubes como Independiente, Tauro y Potros del Este. Además, tuvo experiencias internacionales con el San Diego Loyal de la USL Championship en Estados Unidos y con la AD San Carlos de Costa Rica. Durante el último año, disputó 37 partidos oficiales con el Sporting San Miguelito, registrando siete goles, cuatro asistencias y acumulando 2,503 minutos de juego, cifras que respaldan su regularidad y aporte ofensivo.
Este fichaje representa el primer movimiento solicitado por Roberto Hernández, recientemente nombrado como nuevo director técnico de Xelajú MC tras la salida de Amarini Villatoro. El exentrenador altense está próximo a ser anunciado como técnico del Cartaginés de Costa Rica, cerrando así un ciclo exitoso en el club. Con la llegada de Jaén, la afición espera que el proyecto deportivo comience a tomar forma y devuelva al equipo al protagonismo en el fútbol guatemalteco.