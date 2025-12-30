 Estrella de la NFL enfrenta cargos por estrangulamiento
Deportes

Estrella de la NFL enfrenta cargos por estrangulamiento

El receptor estrella de los New England Patriots enfrenta cargos por estrangulamiento y agresión. El equipo lo respalda mientras se aproxima su comparecencia judicial.

Compartir:
Stefon Diggs, estrella de los Patriotas de Nueva Inglaterra - instagram @patriots
Stefon Diggs, estrella de los Patriotas de Nueva Inglaterra / FOTO: instagram @patriots

La NFL se ha visto sacudida por la situación legal que enfrenta Stefon Diggs, receptor estelar de los New England Patriots, quien fue acusado formalmente de estrangulamiento y agresión por un incidente ocurrido el pasado 2 de diciembre. La información fue confirmada por el Tribunal de Distrito de Dedham, en Massachusetts, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer detalles específicos sobre los hechos. El caso se habría producido apenas un día después de la victoria de los Patriots por 33-15 ante los New York Giants.

Ante la difusión de la noticia, la franquicia de Nueva Inglaterra emitió un comunicado en el que expresó su respaldo al jugador, señalando que Diggs niega categóricamente las acusaciones en su contra. La organización aseguró que continuará recabando información y que cooperará plenamente tanto con las autoridades judiciales como con la NFL, subrayando que, debido a que se trata de un proceso legal en curso, no realizará más comentarios por el momento.

La NFL atenta a la situación de Stefon Diggs

Está previsto que Diggs comparezca ante el tribunal el próximo 23 de enero para la lectura formal de cargos, una fecha especialmente sensible para los Patriots, ya que se sitúa dos días antes del posible juego por el título de la Conferencia Americana. El equipo aún mantiene aspiraciones de llegar a esa instancia a través de los playoffs, lo que añade un componente deportivo de alta tensión a la situación extradeportiva que rodea a una de sus principales figuras.

A sus 32 años, Stefon Diggs atraviesa su primera temporada con los Patriots, tras firmar un contrato de tres años y 69 millones de dólares. En la actual campaña ha registrado 82 recepciones, 970 yardas y cuatro anotaciones, números que reflejan su impacto en la ofensiva.

Con una carrera de 11 temporadas en la NFL, que incluye pasos por Minnesota Vikings, Buffalo Bills y Houston Texans, Diggs ha sido seleccionado cuatro veces al Pro Bowl y una vez All-Pro, consolidándose como uno de los receptores más productivos de su generación. Mientras tanto, New England cerrará la temporada regular este domingo frente a los Miami Dolphins, con la mira puesta en una combinación de resultados que le permita asegurar el liderato de la Conferencia Americana y la ventaja de jugar en casa durante la postemporada.

En Portada

Siete personas continúan hospitalizadas tras el accidente en ruta Interamericanat
Nacionales

Siete personas continúan hospitalizadas tras el accidente en ruta Interamericana

11:44 AM, Dic 30
Difunden videos posteriores a choque múltiple en la ruta de Escuintla a Siquinalát
Nacionales

Difunden videos posteriores a choque múltiple en la ruta de Escuintla a Siquinalá

11:58 AM, Dic 30
Gobierno amplía Estado de Prevención en municipios de Sololát
Nacionales

Gobierno amplía Estado de Prevención en municipios de Sololá

08:45 AM, Dic 30
Nuevo teaser de Avengers: Doomsday revela el regreso de Chris Hemswortht
Farándula

Nuevo teaser de "Avengers: Doomsday" revela el regreso de Chris Hemsworth

10:57 AM, Dic 30

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosDonald TrumpMunicipalSeguridad vialPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos