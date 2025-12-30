 Justicia argentina realizó nuevos allanamientos en la AFA
Deportes

Justicia argentina realizó nuevos allanamientos en las sedes de la AFA

Los allanamientos fueron dispuestos por un juez federal en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero relacionadas con operaciones comerciales internacionales de la AFA.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino - EFE
Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino / FOTO: Agencia EFE

La Justicia argentina ordenó este martes una serie de registros en las dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con operaciones comerciales en el exterior. Los procedimientos se realizan tanto en el edificio administrativo de la calle Viamonte, en pleno centro de Buenos Aires, como en el predio que la entidad posee en la localidad bonaerense de Ezeiza, según confirmaron fuentes judiciales.

Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a partir de un requerimiento presentado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El objetivo de los registros es reunir documentación contable y contractual que permita esclarecer el vínculo entre la AFA y la firma estadounidense TourProdEnter LLC, señalada como intermediaria en la recaudación de fondos internacionales de la entidad.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, sigue siendo investigado

En paralelo, efectivos de la Policía Federal Argentina llevaron adelante un allanamiento en la vivienda del empresario Javier Faroni, titular de TourProdEnter LLC. La investigación apunta a determinar si, en el marco de la relación comercial iniciada en 2021, se realizaron maniobras irregulares para desviar fondos a distintas sociedades y personas físicas, lo que podría configurar delitos financieros de gravedad.

Ante el avance judicial, la AFA difundió un comunicado en el que rechazó de manera enfática las acusaciones y denunció una supuesta campaña de desprestigio en su contra. La institución aseguró que el contrato con TourProdEnter fue analizado previamente por tribunales tanto en Argentina como en Estados Unidos, sin que se hayan detectado irregularidades, y cuestionó además al Gobierno nacional por promover, según su visión, acciones que buscan debilitar su conducción.

Este nuevo episodio se suma a un escenario de creciente tensión entre la AFA y el Ejecutivo, enfrentados desde hace más de un año por el debate sobre la posible implementación de sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino. Al mismo tiempo, la cúpula de la entidad se encuentra bajo la lupa judicial por otras causas abiertas, lo que profundiza un clima de incertidumbre institucional en el principal organismo del fútbol nacional.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino - AFA

