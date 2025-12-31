 Guatemala conquistó los Juegos Centroamericanos 2025
Resumen anual: Guatemala conquistó los Juegos Centroamericanos 2025

Conozca todos los pormenores de la fiesta que paralizó al país del 18 al 30 de octubre del año 2025.

Los Juegos Centroamericanos 2025 fueron conquistados por Guatemala
Los Juegos Centroamericanos 2025 fueron conquistados por Guatemala / FOTO: Alex Meoño

Los XII Juegos Deportivos Centroamericanos se llevaron a cabo en Guatemala del 18 al 30 de octubre de 2025, con la Ciudad de Guatemala como sede principal y subsedes en varios departamentos del país. Este evento multideportivo reunió a atletas de siete países centroamericanos: Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Belice.

Participaron más de tres mil atletas en más de 40 disciplinas deportivas, con alrededor de 400 eventos de medalla. Guatemala, como anfitrión, organizó el evento por cuarta vez como sede única (tras 1973, 1986 y 2001).

Guatemala brilló en disciplinas como tiro, natación, patinaje, gimnasia, levantamiento de pesas y atletismo.

Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025

La quinta jornada de natación dejó en evidencia el dominio de los atletas guatemaltecos y los avances de la región en competencias de alto nivel.

Guatemala campeón de Juegos Centroamericanos

Como anfitriona, Guatemala no solo organizó un evento impecable, sino que dominó de principio a fin el medallero general, conquistando un total histórico de 463 medallas: 198 de oro, 153 de plata y 112 de bronce. Esta cifra supera ampliamente el récord previo establecido en la edición de 2001 (364 medallas), cuando también fue sede, y representa la mejor actuación en la historia del deporte chapín en justas centroamericanas.

El tablero general final posicionó a Guatemala en el primer lugar con autoridad. Costa Rica ocupó la segunda plaza con 78 oros, 93 platas y 95 bronces (266 totales), seguida por Panamá en tercer puesto. El Salvador y Nicaragua completaron las posiciones principales, mientras que Honduras y Belice cerraron la tabla.

Guatemala llega a las 200 medallas en los Juegos Centroamericanos 2025

El pasado domingo, la delegación guatemalteca llegaba a sus primeros 100 metas, y tres días después vuelve a sumar un centenar de medallas.

Atletas guatemaltecos destacados

  • Entre los atletas más destacados brilló Erick Gordillo en natación, quien acumuló alrededor de 12 preseas, incluyendo varias de oro y récords centroamericanos.
  • La familia Barrondo hizo historia en marcha atlética con un podio completo: oro para Erick (subcampeón olímpico en 2012), plata para José Alejandro y bronce para Uriel.
  • Kevin Cordón reafirmó su legado en bádminton al ganar oro, derrotando a rivales olímpicos.
  • Jaycko Bourdet en gimnasia artística sumó múltiples oros y platas, mientras familias como los Brol en tiro con armas de caza coparon podios enteros.
La familia Brol conquista el podio de los Juegos Centroamericanos 2025

Los hermanos Jean Pierre, Hebert y Enrique dan un momento mágico en las justas deportivas y son acompañados por su madre.

Otros logros regionales: Costa Rica fuerte en triatlón y atletismo; Panamá en fútbol sub-20; surf con medallas para El Salvador y Nicaragua.

Belice celebró su primera medalla de oro en la historia de estos juegos.

Guatemala fue la única nación en superar el centenar en las tres categorías de medallas, demostrando profundidad y excelencia en múltiples disciplinas como tiro deportivo, natación, gimnasia, atletismo, patinaje y levantamiento de pesas.

Los Juegos marcaron el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 y fueron calificados como una fiesta deportiva exitosa, consolidando a Guatemala como potencia centroamericana. El próximo evento regional serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026.

Así quedó el medallero final de Juegos Centroamericanos 2025

Guatemala obtuvo el título centroamericano por séptima vez en su historia.

