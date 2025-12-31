Lo bueno y lo malo del deporte guatemalteco durante el 2025

En Guatemala, el Xelajú M. C. fue uno de los equipos que enorgullecieron al deporte nacional por su destacada participación en la Copa Centroamericana 2025, la cual terminó con el subcampeonato.
Pero la nota negativa, la cual ha causado una indignación entre la afición, deportistas y otros sectores fue el intento fallido de remodelar la gramilla y la pista de tartán del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, el cual hoy en día se encuentra en total abandono.
Xelajú, subcampeón de Centroamérica
Xelajú fue campeón en el Apertura 2024 y se ganó su derecho a ser uno de los tres representantes del futbol guatemalteca en la Copa Centroamericana 2025, la cual tuvo su primera fecha a finales de julio del presente año.
Xelajú debutó con triunfo en condición de visitante ante el Club Deportivo Hércules con goles de Romario Da Silva y Pedro Báez.
Posteriormente, goleó al Águila 3-0 y 4-1 al Real Estelí en Guatemala, y cayó 3-0 ante Olimpia en Honduras en el cierre de la fase de grupos.
Xelajú sorprendió a propios y extraños por ser uno de los cuartofinalistas y único guatemalteco en superar la fase de clasificación, algo que no hizo Municipal, ni Antigua G. F. C.
En el camino a la final, Xelajú eliminó al Sporting San Miguelito y Real España, logrando además de su boleto a la final, el pase a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.
En la final, Xelajú perdió ante la Liga Deportiva Alajuelense, y se quedó con el subtítulo centroamericano.
Xelajú, durante el 2025 cerró sin títulos a nivel nacional: En el Clausura 2025 no clasificó a la fase final y en el Apertura 2025 terminó eliminado en cuartos de final. Además, Amarini Villatoro cerró en diciembre su ciclo con los altenses y dejó la institución.
Xelajú encarará el 2026 con el reto de hacer un buen papel ante Monterrey en la fase 1 de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Caso estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores
La remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores fue un proyecto gestionado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), enfocado principalmente en la renovación de la pista de atletismo, el césped (gramilla híbrida), sistema de drenaje y otras mejoras.
- El contrato se adjudicó por Q32.4 millones a la Constructora Bremar. Sin embargo, el proyecto enfrentó múltiples retrasos, incumplimientos y finalmente fue considerado fallido al cierre de 2025.
- La planificación inició en 2021. Hubo un primer concurso desierto en 2022. La licitación se lanzó en julio de 2024 y el contrato se firmó en noviembre de 2024 con la empresa Bremar.
- 6-7 de enero de 2025: Cierre del estadio e inicio oficial de las obras (acta de inicio firmada el 6 de enero). Se esperaba entrega en 11 meses, para el 6 de diciembre de 2025.
- Febrero de 2025: Primeras imágenes públicas de los trabajos. Se comenzó con el desmontaje y levantamiento de la pista de tartán antigua.
- Abril-junio de 2025: Avances reportados, como instalación de drenajes (al 50% en junio) y preparación del terreno para la nueva gramilla híbrida. Se ratificó la fecha de entrega para finales de 2025.
- Agosto-septiembre de 2025: Se detectan retrasos significativos. Fiscalizaciones del Congreso revelan que las obras están estancadas (alrededor del 30-35% de avance). La empresa solicita prórrogas, pero no se conceden.
- Noviembre de 2025: Trabajos paralizados. Avance oficial reportado en 35.43%. La CDAG y diputados discuten incumplimientos.
- 2 de diciembre de 2025: CDAG notifica rescisión del contrato por incumplimiento de Bremar. Se planea cobrar fianzas.
- 4-5 de diciembre de 2025: Rescisión de mutuo acuerdo para evitar judicialización prolongada. El estadio queda abandonado, sin pista ni gramilla nueva completas.
- 6 de diciembre de 2025: Fecha original de entrega; la obra no se concluye (65% pendiente).
- 18-19 de diciembre de 2025: Diputado José Chic presenta amparo para obligar a la CDAG a retomar las obras. La CDAG entra en período vacacional sin plan claro de continuidad.
El proyecto ha generado controversia por los retrasos, afectando a la Selección Nacional de futbol (que jugó partidos como local en otros estadios) y atletas de alto rendimiento.