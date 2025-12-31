Roberto Carlos se pronuncia tras su intervención médica

Roberto Carlos, histórico exjugador del Real Madrid y de la selección brasileña, envió un mensaje de tranquilidad después de haber sido sometido a una intervención médica en São Paulo, ciudad en la que se encontraba de vacaciones. El brasileño, actualmente embajador del club blanco, permanece ingresado en un centro sanitario, aunque fuera de peligro y con una evolución favorable.
Según confirmaron fuentes del Real Madrid a la agencia EFE, el exlateral izquierdo acudió inicialmente a una revisión médica por un problema detectado en una pierna, donde padecía un trombo. Durante las pruebas, los especialistas observaron una alteración en el funcionamiento del corazón, lo que llevó a una intervención rápida y preventiva para evitar mayores complicaciones.
Roberto Carlos aclara los motivos de su operación
Tras la operación, y ante las especulaciones surgidas en algunos medios que apuntaban a un posible ataque al corazón, Roberto Carlos decidió aclarar personalmente la situación a través de un mensaje público. El exfutbolista fue contundente al desmentir dichos rumores y explicó que se trató de un procedimiento médico planificado con antelación junto a su equipo médico.
"Me gustaría aclarar información reciente que ha estado dando vueltas. Recientemente me sometí a un procedimiento médico preventivo, planeado de antemano con mi equipo médico. El procedimiento fue exitoso, y estoy bien. No sufrí un ataque al corazón", señaló el brasileño, quien también aseguró encontrarse en buen proceso de recuperación.
En su comunicado, Roberto Carlos se mostró optimista y agradecido, afirmando que espera retomar pronto su rutina habitual y sus compromisos profesionales y personales. Además, dedicó unas palabras de reconocimiento al personal sanitario que lo atendió y a las numerosas muestras de apoyo recibidas. "Agradezco sinceramente a todos por los mensajes de apoyo, cuidado y preocupación. Me gustaría tranquilizar a todos de que no hay motivo de preocupación", añadió.
Aunque su estado es estable, los médicos mantendrán a Roberto Carlos en observación durante al menos 48 horas, como medida de precaución, para confirmar que su evolución continúe siendo positiva. Una noticia que, dentro de la preocupación inicial, deja un mensaje claro de calma y esperanza para los seguidores de una de las grandes leyendas del fútbol mundial.