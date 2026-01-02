 Roberto Carlos recibe el alta tras estar en observación
Deportes

Roberto Carlos recibe el alta médica tras estar en observación

Roberto Carlos fue operado tras detectarse una obstrucción coronaria durante exámenes médicos de rutina, por lo que los especialistas le practicaron una angioplastia que se realizó con éxito y sin complicaciones.

Roberto Carlos recibe el alta médica tras ser operado - instagram @oficialrc3
Roberto Carlos recibe el alta médica tras ser operado / FOTO: instagram @oficialrc3

Roberto Carlos, exjugador de la selección brasileña y leyenda del Real Madrid, recibió este viernes el alta médica y abandonó el hospital en São Paulo donde permanecía internado desde el pasado 29 de diciembre. El exlateral fue sometido a una intervención cardíaca tras detectarse una obstrucción coronaria durante unos exámenes de rutina, una situación que generó preocupación en el mundo del fútbol, pero que finalmente tuvo un desenlace positivo.

A través de sus redes sociales, el actual embajador del club merengue expresó su agradecimiento al personal de salud que lo atendió durante su recuperación. "Agradezco a todo el equipo médico por la atención, el cuidado y acompañamiento en este período", escribió Roberto Carlos junto a una fotografía en la que aparece sonriente, transmitiendo tranquilidad y optimismo tras superar el procedimiento.

Roberto Carlos fue operado a finales de diciembre

El exfutbolista fue ingresado en el Hospital Vila Nova Star, donde los médicos recomendaron realizar una angioplastia de manera inmediata. La intervención se llevó a cabo el mismo día y, según el parte médico divulgado el 31 de diciembre, se desarrolló con pleno éxito y sin complicaciones. Desde entonces, Roberto Carlos evolucionó de forma favorable, manteniéndose estable y sin presentar síntomas, lo que permitió su alta médica.

Retirado oficialmente del fútbol profesional desde 2012, Roberto Carlos es considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. Campeón del mundo con Brasil en 2002, ganador de dos Copas América y una Copa Confederaciones, también dejó una huella imborrable en el Real Madrid, club con el que conquistó tres Ligas de Campeones, cuatro títulos de liga española y dos Copas Intercontinentales, consolidando un legado que trasciende las canchas.

Roberto Carlos fue operado el 31 de diciembre del 2025 - instagram @oficialrc3

