Se llevó a cabo la edición 42 de la Carrera del Ingeniero

La Carrera del Ingeniero 2025 se celebró este domingo 4 de enero en su 42.ª edición, consolidándose como una de las actividades deportivas más emblemáticas del inicio de año para la comunidad profesional del país. El evento fue organizado por el Colegio de Ingenieros de Guatemala (CIG) y reunió a cientos de participantes que encontraron en esta competencia una oportunidad ideal para comenzar el año de manera activa, saludable y en un ambiente de compañerismo.
Como es tradición, la carrera contó con dos distancias: 5 y 12 kilómetros, permitiendo la participación tanto de corredores recreativos como de atletas con mayor preparación física. A lo largo del recorrido se instalaron seis puntos de hidratación, los cuales fueron atendidos por colaboradores del Colegio de Ingenieros de Guatemala, garantizando así el bienestar y la seguridad de todos los corredores durante el trayecto.
Una nueva edición de la Carrera del Ingeniero
En los días previos al evento, los organizadores informaron que se disponía de 1,000 medallas destinadas a los participantes que lograran completar el recorrido. Este detalle reafirmó el espíritu de la actividad, que más allá de la competencia, busca fomentar la convivencia sana, la integración entre colegas y la promoción de hábitos saludables dentro del gremio profesional.
La Carrera del Ingeniero también sirvió como un espacio para reforzar el sentido de pertenencia hacia una institución con una profunda trayectoria histórica. El Colegio de Ingenieros de Guatemala tiene sus raíces en el desarrollo de la enseñanza de la ingeniería en el país, cuyos orígenes se remontan a 1873, con la creación de la Escuela Politécnica y el surgimiento de las primeras carreras de ingeniería, como topografía y telégrafos.
Con el paso de los años, la formación académica de los ingenieros atravesó diversas transformaciones institucionales, alternando entre su vinculación con la Escuela Politécnica y su consolidación dentro del ámbito universitario. Estas etapas permitieron el fortalecimiento de la profesión y sentaron las bases para la organización formal del gremio, destacándose figuras históricas que impulsaron el desarrollo académico y profesional de la ingeniería en Guatemala.
Finalmente, el 21 de marzo de 1947 marcó un hito trascendental con la fundación oficial del Colegio de Ingenieros de Guatemala, institución que desde entonces ha velado por el ejercicio ético y el crecimiento profesional de sus agremiados. Eventos como la Carrera del Ingeniero reflejan ese compromiso continuo, combinando deporte, historia y comunidad en una celebración que honra tanto la profesión como el espíritu colectivo de quienes la ejercen.