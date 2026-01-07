Millonarios anuncia el regreso de Radamel Falcao

Millonarios confirmó este miércoles el regreso de Radamel Falcao García, una noticia que sacudió al fútbol colombiano y reavivó el lazo sentimental entre el club bogotano y el máximo goleador histórico de la selección nacional. La institución presentó el retorno como el inicio de su "último baile", una narrativa cargada de simbolismo que conecta la trayectoria del delantero con el sueño de cerrar su carrera profesional defendiendo los colores del equipo del que siempre se ha declarado hincha.
El anuncio puso fin a varios días de especulaciones, alimentadas por mensajes sugerentes del propio jugador y por pistas lanzadas desde las redes oficiales del club. La más clara fue el enigmático "el 9 a las 9", una referencia directa al dorsal que marcó la carrera de Falcao en la selección colombiana y en clubes europeos como Atlético de Madrid y Chelsea. La confirmación llegó a través de un video emotivo, en el que Millonarios resumió el espíritu del regreso con una frase contundente: cuando el sentimiento es auténtico, el camino de vuelta siempre aparece.
El tramo final de la carrera de Radamel Falcao
Este retorno se produce menos de un año después de la salida del atacante samario del club capitalino, tras un primer ciclo en el que dejó números y sensaciones positivas. Falcao disputó 28 partidos y convirtió once goles, con un desempeño especialmente destacado en los cuadrangulares semifinales del Torneo Apertura de 2025, donde marcó cuatro tantos en seis encuentros. Aunque aquel equipo no logró alcanzar la final, su aporte fue clave en momentos decisivos y dejó la sensación de una historia inconclusa.
Ahora, Millonarios apuesta por la experiencia y el liderazgo de un delantero que se acerca a los 40 años, en medio de un plantel que atraviesa un proceso de renovación y que afrontará el desafío internacional de la Copa Sudamericana.
El propio Falcao había insinuado recientemente su deseo de seguir en competencia, y el club confía en que su jerarquía dentro y fuera del campo impulse al equipo en esta nueva etapa. Todo apunta a que El Campín será el escenario de una despedida cargada de emoción, acorde a la dimensión de uno de los grandes ídolos del fútbol colombiano.