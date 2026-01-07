 Millonarios anuncia el regreso de Radamel Falcao
Deportes

Millonarios anuncia el regreso de Radamel Falcao

El goleador histórico de Colombia inicia su "último baile" en Millonarios, club al que regresa tras seis meses sin equipo para vivir una despedida a la altura de su carrera.

Compartir:
Radamel Falcao regresa con Millonarios - Millonarios FC
Radamel Falcao regresa con Millonarios / FOTO: Millonarios FC

Millonarios confirmó este miércoles el regreso de Radamel Falcao García, una noticia que sacudió al fútbol colombiano y reavivó el lazo sentimental entre el club bogotano y el máximo goleador histórico de la selección nacional. La institución presentó el retorno como el inicio de su "último baile", una narrativa cargada de simbolismo que conecta la trayectoria del delantero con el sueño de cerrar su carrera profesional defendiendo los colores del equipo del que siempre se ha declarado hincha.

El anuncio puso fin a varios días de especulaciones, alimentadas por mensajes sugerentes del propio jugador y por pistas lanzadas desde las redes oficiales del club. La más clara fue el enigmático "el 9 a las 9", una referencia directa al dorsal que marcó la carrera de Falcao en la selección colombiana y en clubes europeos como Atlético de Madrid y Chelsea. La confirmación llegó a través de un video emotivo, en el que Millonarios resumió el espíritu del regreso con una frase contundente: cuando el sentimiento es auténtico, el camino de vuelta siempre aparece.

El tramo final de la carrera de Radamel Falcao

Este retorno se produce menos de un año después de la salida del atacante samario del club capitalino, tras un primer ciclo en el que dejó números y sensaciones positivas. Falcao disputó 28 partidos y convirtió once goles, con un desempeño especialmente destacado en los cuadrangulares semifinales del Torneo Apertura de 2025, donde marcó cuatro tantos en seis encuentros. Aunque aquel equipo no logró alcanzar la final, su aporte fue clave en momentos decisivos y dejó la sensación de una historia inconclusa.

Ahora, Millonarios apuesta por la experiencia y el liderazgo de un delantero que se acerca a los 40 años, en medio de un plantel que atraviesa un proceso de renovación y que afrontará el desafío internacional de la Copa Sudamericana.

El propio Falcao había insinuado recientemente su deseo de seguir en competencia, y el club confía en que su jerarquía dentro y fuera del campo impulse al equipo en esta nueva etapa. Todo apunta a que El Campín será el escenario de una despedida cargada de emoción, acorde a la dimensión de uno de los grandes ídolos del fútbol colombiano.

Foto embed
Radamel Falcao García sigue siendo una delas principales figuras de Millonarios de Colombia - @MillosFCoficial

En Portada

Presupuesto 2026: Finanzas expone brecha y acciones para buscar ampliaciónt
Nacionales

Presupuesto 2026: Finanzas expone "brecha" y acciones para buscar ampliación

10:14 AM, Ene 07
Congreso convoca a diputados a primera sesión del 2026t
Nacionales

Congreso convoca a diputados a primera sesión del 2026

09:32 AM, Ene 07
Guardaespaldas queda libre de cargos tras incidente en ruta al Pacíficot
Nacionales

Guardaespaldas queda libre de cargos tras incidente en ruta al Pacífico

08:39 AM, Ene 07
¿Yolanda Andrade busca la eutanasia? Esto explica la famosa t
Farándula

¿Yolanda Andrade busca la eutanasia? Esto explica la famosa

10:55 AM, Ene 07

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald TrumpLiga NacionalFútbolVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos