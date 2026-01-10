Exjugador del Chelsea revela que tiene "pocos días de vida"

El mundo del fútbol quedó profundamente impactado tras las recientes declaraciones de Lamisha Musonda, exjugador del Chelsea, quien aseguró que atraviesa un momento de salud extremadamente delicado y que, según sus propias palabras, podría tener "solo unos pocos días de vida". El mediocampista, de 33 años, reapareció en redes sociales luego de varios meses de silencio y generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad.
Musonda llegó al Chelsea a mediados de 2012 junto a sus hermanos Tika y Charly, con la ilusión de consolidarse en uno de los clubes más poderosos de Europa. Sin embargo, su carrera nunca logró despegar en la institución londinense. Aunque no debutó con el primer equipo, sí formó parte del plantel Sub 21, donde disputó 15 encuentros y dio una asistencia, compartiendo vestuario con futbolistas que luego alcanzarían renombre internacional como Ruben Loftus-Cheek, Andreas Christensen y Nathan Aké.
El delicado estado de salud del exjugador del Chelsea
Tras no encontrar continuidad en Inglaterra, el volante belga regresó a su país a comienzos de 2014 para jugar en el Mechelen. Posteriormente, tuvo pasos por el fútbol español, defendiendo las camisetas de Llagostera y Palamós en el ascenso, antes de poner fin a su carrera profesional en el TP Mazembe de la República Democrática del Congo. Su retiro se produjo en 2020, sin haber podido consolidarse tampoco en el ámbito de la selección belga, donde solo sumó algunos partidos en la categoría Sub 21.
Durante meses, Musonda se mantuvo alejado de las redes sociales, lo que despertó la preocupación de sus seguidores. Su última publicación databa del 1 de marzo de 2024, hasta que en los últimos días decidió romper el silencio con una serie de mensajes cargados de emoción y crudeza. En el primero de ellos, explicó los motivos de su prolongada ausencia: "La vida tiene muchos altibajos y nadie conoce realmente el dolor que uno atraviesa. Estos últimos años han sido difíciles y agotadores para mí. Con tristeza debo informarles que he estado luchando por recuperar mi salud", escribió.
En otro mensaje, el exfutbolista fue aún más contundente al revelar la gravedad de su situación: "Tuve que aceptar que mi salud está en una condición crítica y ahora solo estoy luchando por seguir con vida". A pesar del duro diagnóstico, pidió oraciones y apoyo, asegurando que no se rendirá "hasta el último aliento".
Sus comunicados, redactados en inglés y francés, estuvieron acompañados por imágenes que recorren distintos momentos de su trayectoria deportiva, con especial énfasis en su etapa en el Chelsea. Entre ellas, llamó la atención una fotografía junto al extenista Andy Murray. En uno de los textos más conmovedores, Musonda reflexionó: "Mientras tomo conciencia de que solo me quedan unos pocos días, también me doy cuenta de que tuve a muchas personas a mi lado. La vida es difícil, pero la vista es hermosa".
Horas después, compartió una imagen junto a su círculo más cercano con un mensaje sencillo pero profundo: "Ayuda a tu familia, haz amigos y sé agradecido". La repercusión de sus palabras fue inmediata y lo llevó a publicar un nuevo agradecimiento, destacando las muestras de cariño recibidas: "Quiero agradecer a Dios por las oraciones y los mensajes llenos de amor. También a mi familia, a mis padres y a mis hermanos, que me aman más que a nada".
En una reflexión final, Musonda se mostró humilde y sereno: "No soy una persona perfecta. Nadie lo es. Agradezco al fútbol y a la escuela por enseñarme lecciones de vida reales. Quiero que me recuerden no por los elogios, sino por las buenas personas que conocí en el camino: compañeros, profesores, entrenadores y todos aquellos que me acompañaron. Por ellos sigo luchando, día a día".
La historia de la familia Musonda está profundamente ligada al fútbol. Su padre, Charly Musonda, disputó más de 150 partidos con el Anderlecht entre 1987 y 1995. Uno de sus hermanos, Charly Musonda Jr., llegó a jugar siete encuentros con el primer equipo del Chelsea y pasó por clubes como el Betis de España, mientras que Tika Musonda trabaja actualmente como scout en el Liverpool.