Resultado Real Madrid vs. Mónaco, Jornada 7 Champions League

El Real Madrid encontró alivio en una noche europea que quedará marcada como una de sus mejores actuaciones de la temporada. Tras una semana especialmente dura, en la que perdió la Supercopa de España, despidió a Xabi Alonso, fue eliminado de la Copa del Rey y recibió abucheos de su propia afición el fin de semana pasado, el conjunto blanco respondió con autoridad al golear 6-1 al Mónaco. El triunfo no solo fue contundente en el marcador, sino también en sensaciones, devolviendo la confianza a un equipo que parecía sumido en la duda.
La gran figura del encuentro fue Vinícius Jr. El brasileño, señalado por la afición en el último partido liguero, se reivindicó con una actuación brillante: anotó un gol, repartió dos asistencias y fue elegido como el MVP del compromiso. El festival ofensivo madridista se completó con un doblete de Kylian Mbappé, además de los tantos de Franco Mastantuono, Jude Bellingham y un autogol de Thilo Kehrer. Por parte del Mónaco, Jordan Teze marcó el tanto del honor, insuficiente para frenar la avalancha merengue.
Real Madrid recupera buenas sensaciones
Este triunfo supone un auténtico bálsamo para el Real Madrid, que venía dejando más preguntas que respuestas en sus recientes presentaciones. La solidez mostrada ante el conjunto monegasco ofrece un respiro tanto al cuerpo técnico como a la afición, y acerca de manera casi definitiva la clasificación a los octavos de final de la Champions League, objetivo prioritario en una temporada hasta ahora irregular.
Con esta victoria, los blancos alcanzaron los 15 puntos en la fase de liga de la Champions League, los mismos que el Bayern Múnich, ubicado en la tercera posición (peor diferencia de goles). El Arsenal, líder invicto con 21 unidades, ya aseguró su boleto a octavos de final.
En la última jornada, el Real Madrid visitará Lisboa para cerrar esta fase de la competición ante el Benfica, dirigido por un viejo conocido del madridismo: José Mourinho, en un duelo que promete emociones y servirá como termómetro definitivo para medir la recuperación del equipo.