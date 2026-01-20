 Resultado Real Madrid vs. Mónaco, Jornada 7 Champions League
Deportes

Del abucheo a la ovación: Vinícius guía la resurrección del Real Madrid

El Madrid transformó las dudas en goles y fútbol al golear 6-1 al Mónaco, con Vinícius como líder y la clasificación a octavos de final casi asegurada.

Compartir:
Celebración del Real Madrid ante el Mónaco en la Champions League - EFE
Celebración del Real Madrid ante el Mónaco en la Champions League / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid encontró alivio en una noche europea que quedará marcada como una de sus mejores actuaciones de la temporada. Tras una semana especialmente dura, en la que perdió la Supercopa de España, despidió a Xabi Alonso, fue eliminado de la Copa del Rey y recibió abucheos de su propia afición el fin de semana pasado, el conjunto blanco respondió con autoridad al golear 6-1 al Mónaco. El triunfo no solo fue contundente en el marcador, sino también en sensaciones, devolviendo la confianza a un equipo que parecía sumido en la duda.

La gran figura del encuentro fue Vinícius Jr. El brasileño, señalado por la afición en el último partido liguero, se reivindicó con una actuación brillante: anotó un gol, repartió dos asistencias y fue elegido como el MVP del compromiso. El festival ofensivo madridista se completó con un doblete de Kylian Mbappé, además de los tantos de Franco Mastantuono, Jude Bellingham y un autogol de Thilo Kehrer. Por parte del Mónaco, Jordan Teze marcó el tanto del honor, insuficiente para frenar la avalancha merengue.

Real Madrid recupera buenas sensaciones

Este triunfo supone un auténtico bálsamo para el Real Madrid, que venía dejando más preguntas que respuestas en sus recientes presentaciones. La solidez mostrada ante el conjunto monegasco ofrece un respiro tanto al cuerpo técnico como a la afición, y acerca de manera casi definitiva la clasificación a los octavos de final de la Champions League, objetivo prioritario en una temporada hasta ahora irregular.

Con esta victoria, los blancos alcanzaron los 15 puntos en la fase de liga de la Champions League, los mismos que el Bayern Múnich, ubicado en la tercera posición (peor diferencia de goles). El Arsenal, líder invicto con 21 unidades, ya aseguró su boleto a octavos de final.

En la última jornada, el Real Madrid visitará Lisboa para cerrar esta fase de la competición ante el Benfica, dirigido por un viejo conocido del madridismo: José Mourinho, en un duelo que promete emociones y servirá como termómetro definitivo para medir la recuperación del equipo.

Foto embed
Celebración del Real Madrid ante el Mónaco en la Champions League - Agencia EFE

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

PNC generó más de 60 alertas previo a retomar control en cárcelest
Nacionales

PNC generó más de 60 alertas previo a retomar control en cárceles

12:38 PM, Ene 20
El Manchester City cae ante el Bodo/Glimt en Noruegat
Deportes

El Manchester City cae ante el Bodo/Glimt en Noruega

01:46 PM, Ene 20
Juzgado verifica traslado de María Marta Castañeda en prisiónt
Nacionales

Juzgado verifica traslado de María Marta Castañeda en prisión

12:03 PM, Ene 20
Trump brinda conferencia de prensa en el primer aniversario de su regreso a la Casa Blancat
Internacionales

Trump brinda conferencia de prensa en el primer aniversario de su regreso a la Casa Blanca

02:41 PM, Ene 20

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridPNCVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos