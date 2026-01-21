 Champions League: 15 clasificados y nueve plazas por decidir
Deportes

Champions League: Quince clasificados y nueve plazas por decidir

Arsenal y Bayern Múnich, con 21 y 18 puntos respectivamente, son los únicos con boleto seguro a los octavos de final.

Arsenal es uno de los dos clubes ya asegurados en octavos de final de la Champions League
Arsenal es uno de los dos clubes ya asegurados en octavos de final de la Champions League / FOTO: EFE

La última jornada de la Champions League aún deberá decidir nueve plazas para las eliminatorias de la Liga de Campeones, ya con quince conjuntos clasificados de forma matemática, dos de ellos seguros en el ‘top 8’: Arsenal y Bayern Múnich, con 21 y 18 puntos, respectivamente. La misma se celebrará el miércoles 28 de enero de 2026. 

Además de ambos, ya tienen el billete seguro para la siguiente ronda: el Real Madrid (15 puntos), el Liverpool (15), el Tottenham (14), el París Saint-Germain (13), el Newcastle (13), el Chelsea (13) -ahora mismo dentro de los ocho primeros-, el Barcelona (13), el Sporting de Portugal (13), el Manchester City (13), el Atlético de Madrid (13), el Atalanta (13), el Inter (12) y el Juventus (12), a falta de la última cita de esta fase en una semana.

Aún quedan nueve plazas por determinar entre diecisiete conjuntos que aún mantienen opciones de clasificación: el Borussia Dortmund (11 puntos), el Galatasaray (10), el Qarabag (10), el Marsella (9), el Leverkusen (9), el Mónaco (9), el PSV Eindhoven (8), el Athletic Club (8), el Olympiacos (8) -ahora dentro del corte de 24-, el Nápoles (8), el Copenhague (8), el Brujas (7), el Bodo/Glimt (6), el Benfica (6), el Pafos (6), el Union Saint Gilloise (6) y el Ajax (6), por ese orden actualmente en la clasificación a estas alturas.

El Barcelona mantiene vivo el sueño de avanzar directo a octavos

El Barcelona venció 2-4 al Slavia Praga como visitante y, con este triunfo, quedó a un paso del top-8 de la Champions League, zona que otorga el pase directo a octavos de final.

Los eliminados de la UEFA Champions League

Sólo hay cuatro equipos eliminados de forma matemática en esta edición de la Champions League: el Eintracht Francfort, con cuatro puntos; el Slavia Praga, con tres, y el Villarreal y el Kairat Almaty, con uno cada uno.

La última jornada de la UEFA Champions League 2025-2026, que se disputa en horario unificado el próximo miércoles (14:00 horas), se compone de los siguientes partidos:

  • Paris Saint Germain-Newcastle
  • Manchester City-Galatasaray
  • Liverpool-Qarabag
  • Borussia Dortmund-Inter
  • Barcelona-Copenhague
  • Arsenal-Kairat Almaty
  • Leverkusen-Villarreal
  • Atlético de Madrid-Bodo/Glimt
  • Benfica-Real Madrid
  • Eintracht Francfort-Tottenham
  • Brujas-Marsella
  • PSV-Bayern Múnich
  • Ajax-Olympiacos
  • Nápoles-Chelsea
  • Mónaco-Juventus
  • Union SG-Atalanta
  • Athletic Club-Sporting de Portugal
  • Pafos-Slavia Praga.
Atlético Madrid: Jan Oblak celebra 100 partidos de Liga de Campeones

Galatasaray y Atlético de Madrid empataron (1-1) y los de Diego Simeone se complican en el “top 8”.

