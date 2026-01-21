Roberto Hernández tiene un inicio prometedor con Xelajú

El técnico del Xelajú M. C., el mexicano Roberto Hernández analizó el partido de su equipo ante Aurora en el arranque del Torneo Clausura 2026 donde el cuadro "Superchivo" goleó a su rival en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango con un marcador de 4-0.
"La verdad no esperábamos un resultado de esta naturaleza. Sí sabía y entendía que sería un juego muy complicado, lo fue sin duda; pero fuimos muy certeros. Hicimos un gol muy temprano en el partido y eso nos permitió manejar el ritmo de juego", declaró Roberto Hernández en conferencia de prensa.
El técnico mexicano se refirió a dos factores fundamentales en los jugadores, uno de ellos la estabilidad emocional, aspecto al cual el estrega azteca le pondrá mucho énfasis.
"Hay dos factores fundamentales en el jugador de futbol, en la vida y en el ser humano en general. Uno es la estabilidad emocional y luego se resuelven muchas cosas; y, el punto número dos, es entender a lo que jugamos. Los muchachos están bien anímicamente y eso nos dio como resultado hacer un partido con este resultado. Es solo el inicio, falta mucho camino por recorrer, pero es un inicio prometedor", explicó Roberto Hernández.
Al ser consultado sobre los dos ritmos del partido mostrado anoche en el estadio Mario Camposeco, Roberto Hernández expresó: "Nosotros buscábamos seguir intensos y buscando goles, pero luego el marcador juega también con la parte emocional de los jugadores como cuando vas ganando o perdiendo. Nosotros fuimos certeros en el primer tiempo, y en el segundo tiempo, aún bajando el ritmo logramos también ser contundentes en dos acciones para definir el partido. La exigencia nuestra estará siempre en buscar el arco".
Habla de sus rivales
Sobre su rival (Aurora), el extécnico de Comunicaciones dijo: "Me sorprendió mucho lo que vi de Aurora, yo lo esperaba con un ritmo mucho más intento, seguramente mejorarán, ya que es el inicio de torneo".
Roberto Hernández dijo: "Nuestro objetivo es ese mantener un buen estado anímico para que los jugadores mantengan un buen estado físico y eso nos permita seguir sumando puntos".
Por último, el técnico de Xelajú habló de Antigua, su próximo rival. "Esto ya es historia y ahora tenemos un partido muy pronto, muy rápido, ante el campeón. Es un equipo que ha estado muy sólido y regular en el último año, pero esto nos motiva mucho a nosotros para ponernos un parámetro. Será un buen partido y esperamos salir con la misma atención y concentración de ahora", sentenció Roberto Hernández.
Xelajú M. C. visitará este domingo 25 de enero al bicampeón Antigua en el estadio Pensativo a las 18:00 horas como parte de la fecha 2.