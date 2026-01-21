 Roberto Hernández tiene un inicio prometedor con Xelajú
Deportes

Roberto Hernández tiene un inicio prometedor con Xelajú

El técnico de Xelajú comentó que trabaja dos aspectos importantes con el plantel quetzalteco: Estabilidad emocional y que entiendan su juego.

Compartir:
Roberto Hernández, técnico de Xelajú
Roberto Hernández, técnico de Xelajú / FOTO: Xelajú M. C.

El técnico del Xelajú M. C., el mexicano Roberto Hernández analizó el partido de su equipo ante Aurora en el arranque del Torneo Clausura 2026 donde el cuadro "Superchivo" goleó a su rival en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango con un marcador de 4-0.

"La verdad no esperábamos un resultado de esta naturaleza. Sí sabía y entendía que sería un juego muy complicado, lo fue sin duda; pero fuimos muy certeros. Hicimos un gol muy temprano en el partido y eso nos permitió manejar el ritmo de juego", declaró Roberto Hernández en conferencia de prensa.

El técnico mexicano se refirió a dos factores fundamentales en los jugadores, uno de ellos la estabilidad emocional, aspecto al cual el estrega azteca le pondrá mucho énfasis.

"Hay dos factores fundamentales en el jugador de futbol, en la vida y en el ser humano en general. Uno es la estabilidad emocional y luego se resuelven muchas cosas; y, el punto número dos, es entender a lo que jugamos. Los muchachos están bien anímicamente y eso nos dio como resultado hacer un partido con este resultado. Es solo el inicio, falta mucho camino por recorrer, pero es un inicio prometedor", explicó Roberto Hernández.

Al ser consultado sobre los dos ritmos del partido mostrado anoche en el estadio Mario Camposeco, Roberto Hernández expresó: "Nosotros buscábamos seguir intensos y buscando goles, pero luego el marcador juega también con la parte emocional de los jugadores como cuando vas ganando o perdiendo. Nosotros fuimos certeros en el primer tiempo, y en el segundo tiempo, aún bajando el ritmo logramos también ser contundentes en dos acciones para definir el partido. La exigencia nuestra estará siempre en buscar el arco".

Ganar, gustar y golear: Xelajú ilusiona desde la primera jornada

En el debut de Roberto Hernández como técnico, Xelajú MC fue contundente y goleó 4-0 a Aurora, dejando una gran primera impresión en el arranque del Clausura 2026.

Habla de sus rivales

Sobre su rival (Aurora), el extécnico de Comunicaciones dijo: "Me sorprendió mucho lo que vi de Aurora, yo lo esperaba con un ritmo mucho más intento, seguramente mejorarán, ya que es el inicio de torneo".

Roberto Hernández dijo: "Nuestro objetivo es ese mantener un buen estado anímico para que los jugadores mantengan un buen estado físico y eso nos permita seguir sumando puntos".

Por último, el técnico de Xelajú habló de Antigua, su próximo rival. "Esto ya es historia y ahora tenemos un partido muy pronto, muy rápido, ante el campeón. Es un equipo que ha estado muy sólido y regular en el último año, pero esto nos motiva mucho a nosotros para ponernos un parámetro. Será un buen partido y esperamos salir con la misma atención y concentración de ahora", sentenció Roberto Hernández.

Xelajú M. C. visitará este domingo 25 de enero al bicampeón Antigua en el estadio Pensativo a las 18:00 horas como parte de la fecha 2.

En Portada

MP sobre caso de pandillero: No es verdad que no se haya querido imputar ciertos delitost
Nacionales

MP sobre caso de pandillero: "No es verdad que no se haya querido imputar ciertos delitos"

12:54 PM, Ene 21
Atlético Madrid: Jan Oblak celebra 100 partidos de Liga de Campeonest
Deportes

Atlético Madrid: Jan Oblak celebra 100 partidos de Liga de Campeones

01:50 PM, Ene 21
Sandra Torres presenta denuncia ante la PDH tras declaraciones del presidente Arévalot
Nacionales

Sandra Torres presenta denuncia ante la PDH tras declaraciones del presidente Arévalo

10:29 AM, Ene 21
¡La vuelve a cargar! Rashel Paz da la bienvenida a Fátima Bosch en Guatemalat
Farándula

¡La vuelve a cargar! Rashel Paz da la bienvenida a Fátima Bosch en Guatemala

12:14 PM, Ene 21

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpPNCFútbolReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos