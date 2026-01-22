 Copa África: Presidente de Senegal y sus dos esposas
Deportes

Presidente de Senegal recibe la Copa África junto a sus dos esposas

El singular momento no pasó desapercibido para esta zona del mundo donde las relaciones poligamias no son legales.

Compartir:
Marie Khone Faye y Absa Faye, esposas del presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye
Marie Khone Faye y Absa Faye, esposas del presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye / FOTO: Instagram de Absa Faye

Bassirou Diomaye Faye, presidente de Senegal, es noticia no solo por haber recibido el trofeo de la Copa África de Naciones que ganó su selección ante Marruecos, sino porque lo hizo en presencia de sus dos esposas, una situación que ha llamado la atención de este lado del mundo.

Senegal derrotó el pasado fin de semana a Marruecos 1-0 en una polémica final que tuvo un cierre insólito tras el penalti marcado a favor de los locales, y que ocasionó en una primera instancia, que los jugadores senegaleses abandonaran el terreno de juego.  

Y en los siguientes días, todo un país recibió a sus héroes, quienes también tuvieron la visita oficial al mandatario Bassirou Diomaye Faye a quien le llevaron a presentarle la Copa África.

Posa junto a sus dos esposas

Dentro del acto presidencial, hubo una imagen que llamó la atención, y fue cuando Bassirou Diomaye Faye posó junto al trofeo junto a sus dos esposas: Marie Khone Faye (2009) y Absa Faye (2023). Unión poligamia legal y común en aquel continente.

Una se llama Marie Khone Faye; la otra, Absa Faye. La primera está casada con el político hace 17 años y es la mamá de sus cuatro hijos (tres varones y una niña). La segunda contrajo matrimonio con Faye recién hace tres años.

Khone Faye es una figura muy popular en el país africano, en donde se destaca como defensora de los derechos de las mujeres, la educación y la atención médica.

Absa Faye nació en Niakhar, una comuna rural del departamento de Fatick, y no se sabe demasiado de ella.

Foto embed
Presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, junto a sus dos esposas - Univers Des Stars Guinéennes

Premios millonarios a jugadores

Bassirou Diomaye Faye, presidente de Senegal, quien premió a los héroes de su país con 115 mil euros (un millón 32 mil 240 quetzales aproximados) y terrenos.

Así lo confirmó él mismo: "He entregado a cada León presente 75 millones de francos CFA", afirmó desde el Palacio de la República, y también precisó que los jugadores recibirán parcelas de 1.500 metros cuadrados en la Petite-Côte (Pequeña Costa, en francés), una zona popular del litoral senegalés al sur de la capital, Dakar.

Según medios locales, Faye también anunció premios económicos y terrenos inferiores para los dirigentes de la Federación Senegalesa de Futbol y todos los miembros de la delegación que su país envió a la Copa África, así como un total de 305 millones de francos CFA para el Ministerio de Deportes (aproximadamente medio millón de euros / cuatro millones 488 mil quetzales).

¡Senegal, campeón de la Copa Africana de Naciones!

Senegal volvió a reinar en África tras una final dramática ante Marruecos, definida por la polémica en el cierre, un penalti errado y el gol del título en el tiempo extra.

En Portada

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianochet
Nacionales

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianoche

10:33 AM, Ene 22
Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida t
Deportes

Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida

10:00 AM, Ene 22
El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasteriot
Nacionales

El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasterio

08:29 AM, Ene 22
Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Películat
Farándula

Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Película

10:12 AM, Ene 22

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolDonald TrumpPNCReal MadridVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos