Copa África: Presidente de Senegal y sus dos esposas

Bassirou Diomaye Faye, presidente de Senegal, es noticia no solo por haber recibido el trofeo de la Copa África de Naciones que ganó su selección ante Marruecos, sino porque lo hizo en presencia de sus dos esposas, una situación que ha llamado la atención de este lado del mundo.
Senegal derrotó el pasado fin de semana a Marruecos 1-0 en una polémica final que tuvo un cierre insólito tras el penalti marcado a favor de los locales, y que ocasionó en una primera instancia, que los jugadores senegaleses abandonaran el terreno de juego.
Y en los siguientes días, todo un país recibió a sus héroes, quienes también tuvieron la visita oficial al mandatario Bassirou Diomaye Faye a quien le llevaron a presentarle la Copa África.
Posa junto a sus dos esposas
Dentro del acto presidencial, hubo una imagen que llamó la atención, y fue cuando Bassirou Diomaye Faye posó junto al trofeo junto a sus dos esposas: Marie Khone Faye (2009) y Absa Faye (2023). Unión poligamia legal y común en aquel continente.
Una se llama Marie Khone Faye; la otra, Absa Faye. La primera está casada con el político hace 17 años y es la mamá de sus cuatro hijos (tres varones y una niña). La segunda contrajo matrimonio con Faye recién hace tres años.
Khone Faye es una figura muy popular en el país africano, en donde se destaca como defensora de los derechos de las mujeres, la educación y la atención médica.
Absa Faye nació en Niakhar, una comuna rural del departamento de Fatick, y no se sabe demasiado de ella.
Premios millonarios a jugadores
Bassirou Diomaye Faye, presidente de Senegal, quien premió a los héroes de su país con 115 mil euros (un millón 32 mil 240 quetzales aproximados) y terrenos.
Así lo confirmó él mismo: "He entregado a cada León presente 75 millones de francos CFA", afirmó desde el Palacio de la República, y también precisó que los jugadores recibirán parcelas de 1.500 metros cuadrados en la Petite-Côte (Pequeña Costa, en francés), una zona popular del litoral senegalés al sur de la capital, Dakar.
Según medios locales, Faye también anunció premios económicos y terrenos inferiores para los dirigentes de la Federación Senegalesa de Futbol y todos los miembros de la delegación que su país envió a la Copa África, así como un total de 305 millones de francos CFA para el Ministerio de Deportes (aproximadamente medio millón de euros / cuatro millones 488 mil quetzales).