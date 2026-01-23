Alex Honnold Escalará Taipei Sin Cuerdas: Ver en Netflix

Netflix transmitirá en vivo, a nivel mundial, el espectacular ascenso de Alex Honnold al Taipei 101 este 23 de enero de 2026, un evento que promete captar la atención de miles de espectadores fascinados por los desafíos extremos.
El reto tendrá lugar en el icónico rascacielos de 508 metros y 101 pisos, situado en la capital de Taiwán, y se presenta como la escalada urbana más ambiciosa hasta la fecha para Honnold, famoso por superar límites en deportes de alto riesgo.
Este evento se perfila como una de las transmisiones en vivo más esperadas en la historia del streaming, pues no solo marca un nuevo capítulo en la carrera del escalador estadounidense, sino que también pone a prueba la capacidad tecnológica de la plataforma.
Alex Honnold, ampliamente conocido por su ascenso sin cuerdas a El Capitán en Yosemite, California, declaró:
"El 23 de enero escalaré el Taipei 101, en Taiwán. Es un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y será la escalada urbana más ambiciosa que he intentado. ¡Es una torre de casi 520 metros! ¿Qué más se puede pedir? Y lo haré en directo en Netflix".
Cómo ver la transmisión en vivo y horarios por país
El ascenso podrá seguirse en todo el mundo por medio de la aplicación o el sitio web de Netflix. Los usuarios solo requerirán una suscripción activa y podrán elegir entre diferentes dispositivos: tablet, celular o televisión inteligente.
- Argentina: 23 de enero, 22:00
- Colombia: 23 de enero, 20:00
- Perú: 23 de enero, 20:00
- México: 23 de enero, 19:00
- España (peninsular): 24 de enero, 02:00
- Miami: 23 de enero, 20:00
- Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 23 de enero, 20:00
Para no perderse el evento, puedes activar las notificaciones en la aplicación de Netflix eligiendo la opción "Avisarme", lo que garantiza el recordatorio automático antes del inicio de la transmisión.
Además, la plataforma suele destacar los eventos en vivo en la pantalla principal; si no aparece allí, basta con buscar "Rascacielos en vivo".
Alex Honnold, nacido en 1985 en California, se ha consolidado como uno de los máximos exponentes de la escalada sin cuerda ni protección, conocida como free solo.
Su máxima proeza fue escalar El Capitán, una pared de 900 metros, sin ningún tipo de asistencia. La hazaña fue documentada en la película "Free Solo", ganadora del Óscar en 2018.