 Alex Honnold Escalará Taipei Sin Cuerdas: Ver en Netflix
Deportes

Alex Honnold escalará el rascacielos Taipei sin cuerdas y será transmitido en vivo por Netflix

El famoso escalador desafía los límites al escalar en vivo el Taipei 101, el rascacielos más alto de Taiwán, en un evento global exclusivo transmitido esta noche.

Compartir:
alex-honnold, Instagram
alex-honnold / FOTO: Instagram

Netflix transmitirá en vivo, a nivel mundial, el espectacular ascenso de Alex Honnold al Taipei 101 este 23 de enero de 2026, un evento que promete captar la atención de miles de espectadores fascinados por los desafíos extremos.

El reto tendrá lugar en el icónico rascacielos de 508 metros y 101 pisos, situado en la capital de Taiwán, y se presenta como la escalada urbana más ambiciosa hasta la fecha para Honnold, famoso por superar límites en deportes de alto riesgo.

Este evento se perfila como una de las transmisiones en vivo más esperadas en la historia del streaming, pues no solo marca un nuevo capítulo en la carrera del escalador estadounidense, sino que también pone a prueba la capacidad tecnológica de la plataforma.

Alex Honnold, ampliamente conocido por su ascenso sin cuerdas a El Capitán en Yosemite, California, declaró: 

"El 23 de enero escalaré el Taipei 101, en Taiwán. Es un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y será la escalada urbana más ambiciosa que he intentado. ¡Es una torre de casi 520 metros! ¿Qué más se puede pedir? Y lo haré en directo en Netflix".

Cómo ver la transmisión en vivo y horarios por país

El ascenso podrá seguirse en todo el mundo por medio de la aplicación o el sitio web de Netflix. Los usuarios solo requerirán una suscripción activa y podrán elegir entre diferentes dispositivos: tablet, celular o televisión inteligente.

  • Argentina: 23 de enero, 22:00
  • Colombia: 23 de enero, 20:00
  • Perú: 23 de enero, 20:00
  • México: 23 de enero, 19:00
  • España (peninsular): 24 de enero, 02:00
  • Miami: 23 de enero, 20:00
  • Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 23 de enero, 20:00
Foto embed
Alex Honnold - Instagram

Para no perderse el evento, puedes activar las notificaciones en la aplicación de Netflix eligiendo la opción "Avisarme", lo que garantiza el recordatorio automático antes del inicio de la transmisión.

Además, la plataforma suele destacar los eventos en vivo en la pantalla principal; si no aparece allí, basta con buscar "Rascacielos en vivo".

Alex Honnold, nacido en 1985 en California, se ha consolidado como uno de los máximos exponentes de la escalada sin cuerda ni protección, conocida como free solo. 

Su máxima proeza fue escalar El Capitán, una pared de 900 metros, sin ningún tipo de asistencia. La hazaña fue documentada en la película "Free Solo", ganadora del Óscar en 2018.

En Portada

Director de la PNC: Nos incriminan porque no nos prestamos a ningún acto de corrupciónt
Nacionales

Director de la PNC: "Nos incriminan porque no nos prestamos a ningún acto de corrupción"

03:44 PM, Ene 23
Salimos vestidos de policías, asegura reo recapturado tras fuga; PNC rechaza señalamientost
Nacionales

"Salimos vestidos de policías", asegura reo recapturado tras fuga; PNC rechaza señalamientos

11:44 AM, Ene 23
EE.UU. hace oficial su salida de la OMSt
Internacionales

EE.UU. hace oficial su salida de la OMS

03:13 PM, Ene 23
Tras cancelar gira de Enrollados, Adal Ramones sube fuerte mensaje t
Farándula

Tras cancelar gira de Enrollados, Adal Ramones sube fuerte mensaje

03:05 PM, Ene 23

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCVenezuelaReal MadridNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos