Cobán Imperial sale a defender liderato ante Comunicaciones

Dos días después de culminada la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, los clubes se alistan para encarar desde este sábado 24 de enero la jornada 2 de la competencia, donde destaca el duelo entre Comunicaciones y Cobán Imperial.
Los "Cremas", en situación de descenso, reciben en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina al "Príncipe Azul", club que llega como primer lugar del campeonato, aunque ambos clubes tienen tres puntos, por lo que ese duelo es importante para que una de las oncenas siga posicionada en las primeras casillas del campeonato.
Solamente la diferencia de gol hace que los cobaneros (+4) sean primeros y los capitalinos (+1) sean cuartos. Pero en el cara a cara, el duelo pretende ser uno de los juegos clave de la jornada, donde además de la lucha por las casillas de arriba, también se juega mucho en las posiciones más bajas de la temporada (descenso).
Comunicaciones llega con buenas sensaciones al partido que mañana se disputará a partir de las 18:00 horas ya que triunfó en su primera fecha ante Achuapa en condición de visitante, pese a que el partido por poco se le sale de control.
Uno de los aspectos negativos de Comunicaciones para este sábado es que llegará en zona del descenso y con la sombra de la salida del centrodelantero Darwin Lom, una decisión apoyada por una parte de la afición, per reprobada por otra gran parte.
Marquense busca salir de la zona del descenso
Finalizado el partido entre Comunicaciones y Cobán Imperial, los ojos de los aficionados se enclavarán en el estadio Marquesa de la Ensenada, donde Marquense recibe a Achuapa a partir de las 20:00 horas. Es un duelo crucial para los "Leones Amarillos del Occidente" en conseguir salir de la zona del descenso, a la espera también del duelo que sostendrá Guastatoya con Mictlán en Asunción Mita, Jutiapa.
Para el domingo 25 de enero, la jornada se extiende con cuatro juegos:
- Aurora-Municipal a las 11:00 horas en el estadio Guillermo Slowing
- Mictlán-Guastatoya a las 13:45 horas en el estadio Asunción
- Mixco-Malacateco a las 15:45 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán
- Antigua-Xelajú a las 18:00 horas en el estadio Pensativo
El duelo entre los capitalinos es un duelo vital ya que los dos clubes vienen de perder.
Mictlán en casa buscará seguir en las primeras posiciones del campeonato y tratarán sacarle provecho al tema anímico tras la victoria ante Municipal, por su parte, Guastatoya solo quiere seguir fuera de la zona del descenso.
La jornada se cierra con el Antigua-Xelajú, y el campeón busca contrarrestar el fulminante arranque de los "Superchivos".