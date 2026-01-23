 Cobán Imperial sale a defender liderato ante Comunicaciones
Deportes

Cobán Imperial sale a defender liderato ante Comunicaciones

Aurora-Municipal y Antigua-Xelajú son otros de los duelos llamativos de la segunda fecha del Clausura 2026.

Compartir:
Cobán Imperial fue el primer líder del Clausura 2026
Cobán Imperial fue el primer líder del Clausura 2026 / FOTO: CSD Cobán Imperial

Dos días después de culminada la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, los clubes se alistan para encarar desde este sábado 24 de enero la jornada 2 de la competencia, donde destaca el duelo entre Comunicaciones y Cobán Imperial.

Los "Cremas", en situación de descenso, reciben en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina al "Príncipe Azul", club que llega como primer lugar del campeonato, aunque ambos clubes tienen tres puntos, por lo que ese duelo es importante para que una de las oncenas siga posicionada en las primeras casillas del campeonato.

Solamente la diferencia de gol hace que los cobaneros (+4) sean primeros y los capitalinos (+1) sean cuartos. Pero en el cara a cara, el duelo pretende ser uno de los juegos clave de la jornada, donde además de la lucha por las casillas de arriba, también se juega mucho en las posiciones más bajas de la temporada (descenso).

Comunicaciones llega con buenas sensaciones al partido que mañana se disputará a partir de las 18:00 horas ya que triunfó en su primera fecha ante Achuapa en condición de visitante, pese a que el partido por poco se le sale de control.

Uno de los aspectos negativos de Comunicaciones para este sábado es que llegará en zona del descenso y con la sombra de la salida del centrodelantero Darwin Lom, una decisión apoyada por una parte de la afición, per reprobada por otra gran parte. 

Cuatro dobletes de goles marcan la tabla de los artilleros

Conoce cómo queda la tabla de los goleadores tras disputada la fecha número uno.

Marquense busca salir de la zona del descenso

Finalizado el partido entre Comunicaciones y Cobán Imperial, los ojos de los aficionados se enclavarán en el estadio Marquesa de la Ensenada, donde Marquense recibe a Achuapa a partir de las 20:00 horas. Es un duelo crucial para los "Leones Amarillos del Occidente" en conseguir salir de la zona del descenso, a la espera también del duelo que sostendrá Guastatoya con Mictlán en Asunción Mita, Jutiapa.

Para el domingo 25 de enero, la jornada se extiende con cuatro juegos:

  • Aurora-Municipal a las 11:00 horas en el estadio Guillermo Slowing
  • Mictlán-Guastatoya a las 13:45 horas en el estadio Asunción
  • Mixco-Malacateco a las 15:45 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán
  • Antigua-Xelajú a las 18:00 horas en el estadio Pensativo

El duelo entre los capitalinos es un duelo vital ya que los dos clubes vienen de perder.

Mictlán en casa buscará seguir en las primeras posiciones del campeonato y tratarán sacarle provecho al tema anímico tras la victoria ante Municipal, por su parte, Guastatoya solo quiere seguir fuera de la zona del descenso.   

La jornada se cierra con el Antigua-Xelajú, y el campeón busca contrarrestar el fulminante arranque de los "Superchivos".

Guastatoya vence a Mixco y se ilusiona con escribir otra historia en el Clausura 2026

Con goles de Kevin Fernández y Santiago Gómez, el equipo de Pablo Centrone comienza a buen ritmo la segunda parte de la temporada.

En Portada

Director de la PNC: Nos incriminan porque no nos prestamos a ningún acto de corrupciónt
Nacionales

Director de la PNC: "Nos incriminan porque no nos prestamos a ningún acto de corrupción"

03:44 PM, Ene 23
Salimos vestidos de policías, asegura reo recapturado tras fuga; PNC rechaza señalamientost
Nacionales

"Salimos vestidos de policías", asegura reo recapturado tras fuga; PNC rechaza señalamientos

11:44 AM, Ene 23
EE.UU. hace oficial su salida de la OMSt
Internacionales

EE.UU. hace oficial su salida de la OMS

03:13 PM, Ene 23
Tras cancelar gira de Enrollados, Adal Ramones sube fuerte mensaje t
Farándula

Tras cancelar gira de Enrollados, Adal Ramones sube fuerte mensaje

03:05 PM, Ene 23

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCVenezuelaReal MadridNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos