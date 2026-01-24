Novak Djokovic logra su victoria 400 en Grand Slam

Novak Djokovic volvió a escribir una página dorada en la historia del tenis al alcanzar su victoria número 400 en torneos de Grand Slam, un logro reservado únicamente para las leyendas. El serbio prolongó su estancia en el Abierto de Australia, torneo que ha conquistado en diez ocasiones, tras superar con autoridad al neerlandés Botic Van de Zandschulp por 6-4, 6-4 y 7-6(4). Con este triunfo, Djokovic avanzó a los octavos de final en Melbourne por decimoctava vez, confirmando que, incluso a los 38 años, sigue siendo una referencia absoluta en el circuito.
El encuentro estuvo condicionado por el intenso calor y por un momento de tensión en el inicio del tercer set, cuando Djokovic sufrió una torcedura en el tobillo derecho que obligó a una breve atención médica. Van de Zandschulp aprovechó esa circunstancia para tomar ventaja parcial, pero la reacción del campeón fue inmediata. Con temple y experiencia, el serbio recuperó el control del partido, neutralizó el intento de alargar el duelo y cerró el encuentro en el ‘tie-break’, evitando un desgaste mayor en una fase temprana del torneo.
Djokovic en busca de un nuevo Australian Open
Más allá del marcador, la victoria tuvo un fuerte peso estadístico. Djokovic igualó a Roger Federer como el jugador con más presencias en la cuarta ronda del Abierto de Australia y alcanzó por 70ª vez los octavos de final de un Grand Slam, estableciendo un nuevo récord en la Era Abierta. Además, con 102 triunfos en Melbourne, se colocó al nivel del suizo como los únicos tenistas en superar la barrera de las cien victorias individuales en este torneo.
El camino de Djokovic en Australia mantiene viva su ambición mayor: conquistar su vigésimo quinto título de Grand Slam y romper el histórico empate con Margaret Court. De lograrlo, no solo se convertiría en el jugador con más títulos individuales de grandes, sino también en el campeón masculino de mayor edad en la Era Abierta. Mientras espera a su próximo rival, el serbio continúa desafiando el paso del tiempo y reafirmando su lugar como uno de los más grandes, si no el más grande, en la historia del tenis.