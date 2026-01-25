 Comunicaciones último lugar del acumulado de temporada
Deportes

Comunicaciones último lugar del acumulado de temporada

En la lucha por el no descenso, el gran ganador de la fecha 2 fue Marquense.

Compartir:
Comunicaciones se encuentra actualmente en el último lugar del acumulado
Comunicaciones se encuentra actualmente en el último lugar del acumulado / FOTO: Alex Meoño

El arranque del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional está siendo infernal para Comunicaciones, que comenzó bien tras un triunfo 2-3 ante Deportivo Achuapa en condición de visitante, pero que sucumbió ante el líder Cobán Imperial en su propia casa y con ello tocó fondo en el tema del acumulado.

Comunicaciones, que también fue último lugar del Torneo Apertura 2025, actualmente ocupa el último lugar del acumulado con un total de 23 puntos, y el primer lugar, que es Municipal tiene 49 unidades, es decir, una diferencia de 26 puntos.

En el Clausura 2026, Comunicaciones suma tres puntos y es sexto, a la espera de los juegos de Mixco (ante Malacateco) y Antigua (ante Xelajú), quienes podrían alcanzarlos en puntos.

Pero el tema que más preocupa a Comunicaciones es el tema acumulado, ya que los resultados en la segunda fecha todos fueron adversos. Primero, ellos cayeron ante Cobán Imperial en casa por 2-3, y segundo, Marquense que estaba en plena lucha con ellos por el no descenso derrotó a Achuapa 1-0 con gol de Diego Casas y logró salir de la zona del descenso, además, los "Leones Amarillos del Occidente" ya le sacan tres puntos de ventaja al "Albo".

Asimismo, Deportivo Guastatoya, otro de los clubes en la danza del descenso logró sumar un punto ante Atlético Mictlán en condición de visitante y se aleja también con tres puntos de Comunicaciones.

El gran perdedor de la jornada fue Achuapa, club que arrancó la segunda fecha fuera de la zona del descenso y terminó metido en las casillas más incómodas del acumulado de temporada.

Janderson Pereira a Comunicaciones: “Sin ayudas, se van”

El jugador de Cobán Imperial respondió a la críticas que le llovían desde la grada.

Tabla por la permanencia

Al finalizar la fase regular (22 jornadas), los lugares 11 y 12 serán los que desciendan a la Liga de Futbol Primera División de Guatemala.

Así marcha el acumulado tras las dos primeras fecha del Clausura 2026. 

No. Equipo  Puntos 
8 Atlético Mictlán  28
9 Guastatoya  26
10 Marquense  26
11 Achuapa  25
12 Comunicaciones  23
Marquense derrota a Achuapa y toma ventaja en el tema del no descenso

Diego Casas da un triunfo de oro a los “Leones Amarillos del Occidente”.

En Portada

Comisión de Postulación para TSE inicia recepción de expedientest
Nacionales

Comisión de Postulación para TSE inicia recepción de expedientes

10:47 AM, Ene 25
Nicolás Lovato evita la derrota de Aurora ante Municipal t
Deportes

Nicolás Lovato evita la derrota de Aurora ante Municipal

01:01 PM, Ene 25
Senadores Demócratas bloquearán fondos para inmigración por muerte de hombre en Mineápolist
Internacionales

Senadores Demócratas bloquearán fondos para inmigración por muerte de hombre en Mineápolis

08:19 AM, Ene 25
Miss Universo sorprende al tirarse de un pickup para saludar a familia guatemaltecat
Farándula

Miss Universo sorprende al "tirarse" de un pickup para saludar a familia guatemalteca

09:20 AM, Ene 25

Temas

GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaFútbolDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos