Comunicaciones último lugar del acumulado de temporada

El arranque del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional está siendo infernal para Comunicaciones, que comenzó bien tras un triunfo 2-3 ante Deportivo Achuapa en condición de visitante, pero que sucumbió ante el líder Cobán Imperial en su propia casa y con ello tocó fondo en el tema del acumulado.
Comunicaciones, que también fue último lugar del Torneo Apertura 2025, actualmente ocupa el último lugar del acumulado con un total de 23 puntos, y el primer lugar, que es Municipal tiene 49 unidades, es decir, una diferencia de 26 puntos.
En el Clausura 2026, Comunicaciones suma tres puntos y es sexto, a la espera de los juegos de Mixco (ante Malacateco) y Antigua (ante Xelajú), quienes podrían alcanzarlos en puntos.
Pero el tema que más preocupa a Comunicaciones es el tema acumulado, ya que los resultados en la segunda fecha todos fueron adversos. Primero, ellos cayeron ante Cobán Imperial en casa por 2-3, y segundo, Marquense que estaba en plena lucha con ellos por el no descenso derrotó a Achuapa 1-0 con gol de Diego Casas y logró salir de la zona del descenso, además, los "Leones Amarillos del Occidente" ya le sacan tres puntos de ventaja al "Albo".
Asimismo, Deportivo Guastatoya, otro de los clubes en la danza del descenso logró sumar un punto ante Atlético Mictlán en condición de visitante y se aleja también con tres puntos de Comunicaciones.
El gran perdedor de la jornada fue Achuapa, club que arrancó la segunda fecha fuera de la zona del descenso y terminó metido en las casillas más incómodas del acumulado de temporada.
Tabla por la permanencia
Al finalizar la fase regular (22 jornadas), los lugares 11 y 12 serán los que desciendan a la Liga de Futbol Primera División de Guatemala.
Así marcha el acumulado tras las dos primeras fecha del Clausura 2026.
|No.
|Equipo
|Puntos
|8
|Atlético Mictlán
|28
|9
|Guastatoya
|26
|10
|Marquense
|26
|11
|Achuapa
|25
|12
|Comunicaciones
|23