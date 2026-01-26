Roberto Hernández valora el proceso de Xelajú

Antigua GFC y Xelajú MC igualaron 1-1 en el cierre de la segunda jornada del Torneo Clausura 2026, en un encuentro disputado e intenso en el Estadio Pensativo. Kevin Ruiz adelantó a los coloniales, mientras que Juan David Osorio apareció para rescatar el empate a favor de los actuales bicampeones del fútbol guatemalteco.
Al finalizar el compromiso, el director técnico de Xelajú MC, Roberto Hernández, compareció en conferencia de prensa, donde abordó distintos temas relacionados con el momento que vive el equipo altense, así como su experiencia personal al frente del club, inevitablemente comparada con su pasado reciente en Comunicaciones FC.
Roberto Hernández y la comparativa entre Xelajú y Comunicaciones
Consultado sobre si se siente más cómodo dirigiendo a Xelajú que durante su etapa con los cremas, Hernández fue sincero y reflexivo. "Es una pregunta difícil. He tratado de sentirme cómodo donde quiera que estoy. Después las cosas podrán salir o no y allí es cuando empiezan las incomodidades, pero estoy muy contento con lo que veo, con lo que tengo y estoy seguro de que seremos un equipo competitivo", expresó el estratega.
El entrenador también resaltó el nivel humano y profesional del plantel que tiene a su cargo, mostrando plena satisfacción con el grupo que dirige actualmente. "Tengo un material humano extraordinario, un grupo de jugadores comprometidos que quieren ganar y que son conscientes de lo que representa Xelajú. Eso para mí, y para cualquier entrenador, es ser muy afortunado. Estoy contento de estar al mando de Xela; es un plantel con jugadores extraordinarios, pero sobre todo con extraordinarios seres humanos", añadió.
En cuanto a resultados, el inicio de Hernández con el cuadro quetzalteco ha sido alentador. En dos partidos oficiales dirigidos, suma una victoria y un empate, contrastando de manera notable con su paso por Comunicaciones FC, donde permaneció apenas tres meses y dejó un balance negativo de tres triunfos, dos empates y siete derrotas en doce encuentros.