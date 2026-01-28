Conoce al posible rival del Barcelona en octavos de final

El Barcelona, que se ha clasificado quinto en la liguilla de la Champions, se medirá en octavos de final al ganador de las eliminatorias PSG o Newcastle contra Mónaco o Qarabag.
En todo caso, los de Hansi Flick jugará la vuelta de octavos de final (17 o 18 de marzo) en casa. El equipo de Luis Enrique, que es el actual campeón, ha finalizado undécimo, mientras que el Newcastle se ha clasificado duodécimo.
Se da la circunstancia que los catalanes ya se midieron a los parisinos y a los ingleses en esta primera liguilla. Perdieron en casa ante el PSG (1-2) y ganaron al Newcastle por el mismo resultado.
El rival del Real Madrid
El Real Madrid repitió los errores de la pasada edición de la Liga de Campeones, condenado por segundo año consecutivo fuera del top ocho, obligado a disputar la ronda intermedia de dieciseisavos de final tras caer en Lisboa ante el Benfica (4-2), que puede ser su rival o el Bodo/Glimt, con un posible cruce ante el Manchester City o Sporting de Lisboa en octavos.
La tercera derrota en la fase de liguilla de la Liga de Campeones condenó al Real Madrid. La acabó noveno clasificado, el primero de los equipos que se queda fuera del acceso directo a los octavos de final.
Tras caer 1-0 en Anfield y 1-2 frente al City en el Bernabéu, la derrota en el estadio Da Luz ante el Benfica de Jose Mourinho, dando un paso atrás en el crecimiento que había dado con Álvaro Arbeloa en sus tres últimos encuentros.
Equipos de España
La última jornada de la fase liga dejó al Barcelona entre los ocho primeros de la tabla, en octavos directamente, en una fase que dominó claramente el Arsenal, el único con pleno, y que dejó al Real Madrid y al Atlético Madrid, incapaces de ganar sus partidos, condenados a las eliminatorias previas, de las que cae el Athletic, eliminado igual que el Villarreal.
El Arsenal, el Bayern Múnich, el liverpool, el Tottenham, el Barcelona, el Chelsea, el Sporting y el Manchester City se libran de la ronda previa y jugarán entre los ocho mejores.
El Real Madrid y el Atlético Madrid conocerán a sus adversarios en el sorteo del viernes, 30 de enero en Nyon.
El Real Madrid y el Inter, noveno y décimo, se enfrentarán al Bodo Glimt o al Benfica, una vez que logró el pase a última hora, en el tiempo añadido, por la diferencia de goles; el Atlético Madrid y el Juventus, decimocuarto y decimotercero, contra el Club Brujas o el Galatasaray. Ambos jugarán la ida fuera de casa y la vuelta como locales.
*Información EFE.