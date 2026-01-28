 Conoce al posible rival del Barcelona en octavos de final
Deportes

Conoce al posible rival del Barcelona en octavos de final

Conoce también las opciones que tendrá el Real Madrid durante el sorteo de los play-off de la UEFA Champions League.

Compartir:
-
barcelona-vs-copenhague-champions-league-4 / FOTO:

El Barcelona, que se ha clasificado quinto en la liguilla de la Champions, se medirá en octavos de final al ganador de las eliminatorias PSG o Newcastle contra Mónaco o Qarabag.

En todo caso, los de Hansi Flick jugará la vuelta de octavos de final (17 o 18 de marzo) en casa. El equipo de Luis Enrique, que es el actual campeón, ha finalizado undécimo, mientras que el Newcastle se ha clasificado duodécimo.

Se da la circunstancia que los catalanes ya se midieron a los parisinos y a los ingleses en esta primera liguilla. Perdieron en casa ante el PSG (1-2) y ganaron al Newcastle por el mismo resultado.

Barcelona vence a Copenhague y va directo a octavos de final

El equipo de Hansi Flick se vio en aprietos al inicio del partido, pero pudo remontar en la segunda mitad.

El rival del Real Madrid

El Real Madrid repitió los errores de la pasada edición de la Liga de Campeones, condenado por segundo año consecutivo fuera del top ocho, obligado a disputar la ronda intermedia de dieciseisavos de final tras caer en Lisboa ante el Benfica (4-2), que puede ser su rival o el Bodo/Glimt, con un posible cruce ante el Manchester City o Sporting de Lisboa en octavos.

La tercera derrota en la fase de liguilla de la Liga de Campeones condenó al Real Madrid. La acabó noveno clasificado, el primero de los equipos que se queda fuera del acceso directo a los octavos de final.

Tras caer 1-0 en Anfield y 1-2 frente al City en el Bernabéu, la derrota en el estadio Da Luz ante el Benfica de Jose Mourinho, dando un paso atrás en el crecimiento que había dado con Álvaro Arbeloa en sus tres últimos encuentros.

Real Madrid cae ante el Benfica y deberá jugar repechaje en la Champions

Benfica venció 4-2 al Real Madrid en un partido intenso en Lisboa, un gol inesperado del portero Anatoli Trubin en el último minuto sentenció a los merengues.

Equipos de España

La última jornada de la fase liga dejó al Barcelona entre los ocho primeros de la tabla, en octavos directamente, en una fase que dominó claramente el Arsenal, el único con pleno, y que dejó al Real Madrid y al Atlético Madrid, incapaces de ganar sus partidos, condenados a las eliminatorias previas, de las que cae el Athletic, eliminado igual que el Villarreal.

El Arsenal, el Bayern Múnich, el liverpool, el Tottenham, el Barcelona, el Chelsea, el Sporting y el Manchester City se libran de la ronda previa y jugarán entre los ocho mejores.

El Real Madrid y el Atlético Madrid conocerán a sus adversarios en el sorteo del viernes, 30 de enero en Nyon.

El Real Madrid y el Inter, noveno y décimo, se enfrentarán al Bodo Glimt o al Benfica, una vez que logró el pase a última hora, en el tiempo añadido, por la diferencia de goles; el Atlético Madrid y el Juventus, decimocuarto y decimotercero, contra el Club Brujas o el Galatasaray. Ambos jugarán la ida fuera de casa y la vuelta como locales.

Champions League: Clasificados a play-offs y octavos de final

Real Madrid deberá jugar el play-off en febrero, Barcelona se alista para los octavos de final e Inglaterra tiene a cinco equipos en el top-8.

*Información EFE.

En Portada

Implicados en ataques contra la PNC son ligados a proceso penalt
Nacionales

Implicados en ataques contra la PNC son ligados a proceso penal

03:39 PM, Ene 28
Diputado apela resolución sobre participación de rector en postuladora del TSEt
Nacionales

Diputado apela resolución sobre participación de rector en postuladora del TSE

01:35 PM, Ene 28
Champions League: Clasificados a play-offs y octavos de finalt
Deportes

Champions League: Clasificados a play-offs y octavos de final

04:22 PM, Ene 28
Conoce al posible rival del Barcelona en octavos de final t
Deportes

Conoce al posible rival del Barcelona en octavos de final

05:42 PM, Ene 28

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpNoticias de GuatemalaReal MadridPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos