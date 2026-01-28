 Kylian Mbappé del Real Madrid: "La derrota es merecida"
Kylian Mbappé del Real Madrid: "La derrota es merecida"

En tanto, el técnico Álvaro Arbeloa se hace responsable por la derrota ante Benfica en Portugal.

Kylian Mbappé se refirió a la derrota ante Benfica
Kylian Mbappé se refirió a la derrota ante Benfica / FOTO: EFE

Kylian Mbappé consideró este miércoles que la derrota por 4-2 del Real Madrid frente al Benfica es "merecida" y admitió que el conjunto blanco "no ha jugado bien".

"Teníamos un objetivo claro de estar en los primeros ocho para tener menos partidos, empezamos el partido muy flojos, merecen marcar primero, pero ellos no marcan, nosotros metemos y pensaba que eso nos iba a meter en el ritmo de partido. Ellos fueron mucho mejor en el primer tiempo", dijo a los periodistas el delantero francés al acabar el encuentro en el Estádio da Luz.

También admitió que el último gol, firmado por el portero de las 'águilas', Trubin, es una "vergüenza", aunque "matemáticamente no cambia nada" para el Madrid.

Real Madrid cae ante el Benfica y deberá jugar repechaje en la Champions

Benfica venció 4-2 al Real Madrid en un partido intenso en Lisboa, un gol inesperado del portero Anatoli Trubin en el último minuto sentenció a los merengues.

Jude Bellingham: "Me siento horrible por perder de esta manera"

Jude Bellingham, centrocampista inglés del Real Madrid, no ocultó su decepción tras caer 4-2 ante el Benfica, perder su lugar en el top ocho y verse obligado a jugar la repesca, y aseguró que se siente "horrible por perder de esta manera".

"Obviamente me siento horrible por perder de esta manera. Lo cierto es que no esperábamos hacer este tipo de partido, tenemos que volver a verlo, pero los goles que hemos concedido y las cosas que han pasado me dejan sin mucho que decir. No sé qué pensar, pero no tiene buena pinta", dijo en Movistar+.

Bellingham reconoció que el Benfica jugó con una intensidad y una actitud diferente a la de los jugadores del Real Madrid.

Champions League: Clasificados a play-offs y octavos de final

Real Madrid deberá jugar el play-off en febrero, Barcelona se alista para los octavos de final e Inglaterra tiene a cinco equipos en el top-8.

Habla el técnico del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmó este miércoles que es "el responsable" de la derrota frente al Benfica por 4-2 en el Estádio da Luz, de Lisboa, en el cierre de la fase regular de la Liga de Campeones.

"Soy el responsable de esta derrota, igual que lo fui en Albacete, me siento totalmente responsable cuando las cosas no salen bien y de cuando el objetivo no se ha cumplido", dijo Arbeloa, en una rueda de prensa tras el encuentro.

Admitió que "evidentemente" el combinado ha estado lejos de lo que era la dificultad del partido, de la exigencia del rival, del ambiente...

"No hemos sido capaces de estar 90 minutos a la altura de lo que necesitábamos", resumió el técnico, quien apuntó que son conscientes de que tienen "mucho" que mejorar y mirar hacia delante.

*Información EFE.

