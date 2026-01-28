Kylian Mbappé del Real Madrid: "La derrota es merecida"

Kylian Mbappé consideró este miércoles que la derrota por 4-2 del Real Madrid frente al Benfica es "merecida" y admitió que el conjunto blanco "no ha jugado bien".
"Teníamos un objetivo claro de estar en los primeros ocho para tener menos partidos, empezamos el partido muy flojos, merecen marcar primero, pero ellos no marcan, nosotros metemos y pensaba que eso nos iba a meter en el ritmo de partido. Ellos fueron mucho mejor en el primer tiempo", dijo a los periodistas el delantero francés al acabar el encuentro en el Estádio da Luz.
También admitió que el último gol, firmado por el portero de las 'águilas', Trubin, es una "vergüenza", aunque "matemáticamente no cambia nada" para el Madrid.
Jude Bellingham: "Me siento horrible por perder de esta manera"
Jude Bellingham, centrocampista inglés del Real Madrid, no ocultó su decepción tras caer 4-2 ante el Benfica, perder su lugar en el top ocho y verse obligado a jugar la repesca, y aseguró que se siente "horrible por perder de esta manera".
"Obviamente me siento horrible por perder de esta manera. Lo cierto es que no esperábamos hacer este tipo de partido, tenemos que volver a verlo, pero los goles que hemos concedido y las cosas que han pasado me dejan sin mucho que decir. No sé qué pensar, pero no tiene buena pinta", dijo en Movistar+.
Bellingham reconoció que el Benfica jugó con una intensidad y una actitud diferente a la de los jugadores del Real Madrid.
Habla el técnico del Real Madrid
El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmó este miércoles que es "el responsable" de la derrota frente al Benfica por 4-2 en el Estádio da Luz, de Lisboa, en el cierre de la fase regular de la Liga de Campeones.
"Soy el responsable de esta derrota, igual que lo fui en Albacete, me siento totalmente responsable cuando las cosas no salen bien y de cuando el objetivo no se ha cumplido", dijo Arbeloa, en una rueda de prensa tras el encuentro.
Admitió que "evidentemente" el combinado ha estado lejos de lo que era la dificultad del partido, de la exigencia del rival, del ambiente...
"No hemos sido capaces de estar 90 minutos a la altura de lo que necesitábamos", resumió el técnico, quien apuntó que son conscientes de que tienen "mucho" que mejorar y mirar hacia delante.
*Información EFE.