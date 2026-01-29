 Alejandro Cabeza es el nuevo refuerzo de Municipal
Deportes

Municipal contrata a un campeón de Copa Sudamericana

El delantero ecuatoriano Alejandro Cabeza vivió una etapa de ensueño en el 2019 cuando logró el título de la Copa Sudamericana con el Independiente del Valle.

Alejandro Cabeza es el centrodelantero que firmó Municipal para este Clausura 2026
Alejandro Cabeza es el centrodelantero que firmó Municipal para este Clausura 2026 / FOTO: Liga Deportiva Universitaria

Ayer, horas antes del partido Municipal-Xelajú por la tercera fecha del Clausura 2026, el "Rojo" oficializó la contratación del delantero paraguayo Erik López, y este jueves 29 de enero tras el triunfo ante los quetzaltecos, se anuncia que el delantero ecuatoriano Alejandro Cabeza es el nuevo refuerzo para los "Escarlatas".

"El CSD Municipal informar a todos los medios de comunicación y aficionados ‘Rojos’ que, el futbolista ecuatoriano Alejandro Jair Cabezas Jiménez se convierte en el segundo refuerzo de cara al Torneo Clausura 2026, en el que estará vinculado por un año", informa Municipal en un comunicado.

Alejandro Cabeza se desempeña como delantero centro y tiene 28 años de edad. Su estatura es de 1.86 metros. De acuerdo a Municipal, el sudamericano "reforzará la ofensiva ‘Escarlata’. Se espera que Cabeza pueda aportar en los objetivos trazados por la institución que busca en este Clausura 2026 su copa número 33.

Más de la carrera de Alejandro Cabeza

Alejandro Cabeza se formó en el Club Social y Deportivo Independiente del Valle. Con el "Negriazul" se consagró campeón de la Copa Sudamericana en 2019 venciendo por 3-1 a Colón de Santa Fe.

Dentro de su amplia trayectoria como futbolista profesional en su país ha formado parte de clubes como: Aucas (2020), Emelec (2021), Nueve de Octubre y Nacional (2024) y Liga Deportiva Universitaria de Quito (2025).

Cabeza recibió su primera convocatoria a la selección absoluta en noviembre de 2019 para amistosos contra Trinidad y Tobago y Colombia. Hizo su debut con la selección de Ecuador el 15 de noviembre de 2019 en la victoria por 3-0 contra Trinidad y Tobago.

Alejandro Cabeza viene a reforzar a Municipal para este Clausura 2026, donde el equipo "Rojo" logró anoche su primer triunfo del campeonato tras derrotar a Xelajú con gol de Pedro Altán.

En la transición del Apertura 2025 al Clausura 2026 Municipal no había hecho variantes en el aspecto de altas, solo había dado de baja a los jugadores Mathius Gaitán, Carlos Estrada, Eddie Hernández (HON), Davis Contreras (PAN) y Jair Asprilla.

Por lo que Erik López de Paraguay y Alejandro Cabezas de Ecuador son sus primeras contracciones para reforzar al plantel este Clausura 2026 y pensando en el tema internacional como la Copa Centroamericana 2026.

Erik López es nuevo delantero de Municipal

El jugador paraguayo procede del club más grande del Paraguay, el Olimpia.

