Este viernes se sortean los play-offs de la Champions League

Sean cuales sean los emparejamientos en el sorteo de este viernes de la Champions League en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, (05:00 horas de Guatemala), no cambiará la condición de favoritos ni del Real Madrid ni del Inter, enfrentados al Bodo/Glimt o al Benfica; ni del Atlético de Madrid, contra el Brujas o el Galatasaray; ni del París Saint-Germain, frente al Mónaco o el Qarabag, en la ronda de dieciseisavos de final, a la que todos acuden sobre aviso.
Destinados a ello por sus propios fallos en esta fase liga, sobre todo en la última jornada los dos equipos españoles y el vigente campeón de la Champions, la certeza de la vuelta como local, pero sobre todo de las posibilidades que le pueden caer en suerte, aligeran el peso de la decepción y del desgaste de una eliminatoria intermedia que los expone, con dos partidos en el margen de una semana: del 17/18 (ida) al 24/25 (vuelta) de febrero.
Si juegan el martes la ida, la vuelta será el miércoles o viceversa, según informa la propia UEFA.
Real Madrid ante Benfica o Bodo/Glimt
Es el camino al que se ha obligado el Real Madrid, por su derrota por 4-2 en Lisboa; el Atlético, por su falta de pegada y su revés por 1-2 en el Metropolitano con el Bodo/Glimt; el PSG y el Newcastle, por el empate entre sí en el Parque de los Príncipes; o el Inter, por sus errores precedentes pese a su última victoria. Todos pretendían la vía directa a los octavos de final, sin pasos intermedios, como al que se han visto abocados ahora.
El sorteo está marcado. El Real Madrid y el Inter saben que tienen dos opciones. Una es el Benfica, el mismo equipo que lo goleó este miércoles en Lisboa. Una revancha inmediata. La otra es el Bodo/Glimt, revelación y revolución en las dos jornadas finales, en las que ha ganado sucesivamente al Manchester City (3-1) y el Atlético de Madrid (1-2), además en el Metropolitano, donde los locales habían vencido sus últimos 13 encuentros.
Al equipo de Diego Simeone -también al Juventus- le pueden tocar el Galatasaray, con el que ya empató en la última jornada, con ocasiones suficientes para haber ganado en Estambul (1-1), o el Brujas, al que recuerda de otros tiempos, cuando fue eliminado en la primera fase del torneo en 2022, y que empató en esta fase con el Barcelona.
El Atlético es mejor que sus dos posibles adversarios, pero su falta de pegada es una advertencia inquietante, tras lanzar 26 remates y 64 ataques al Bodo/Glimt para marcar un solo gol, perder 1-2 y quedarse fuera del top ocho, especialmente con un ejercicio de falta de efectividad en la primera parte. Si sigue adelante, en su camino figuran el Liverpool, tercero, y el Tottenham, cuarto.
¿Dónde ver el sorteo?
El sorteo para los play-offs de la Champions League se llevará a cabo el viernes 30 de enero en Nyon, Suiza a las 05:00 horas de Guatemala y será transmitido a través de UEFA.com.
Las eliminatorias se juegan a ida y vuelta y las cabezas de serie obtendrán la localía para el segundo duelo. La ida de los play-offs se jugarán el 17 y 18 de febrero y la vuelta está programada para los días 24 y 25.
Sorteo de octavos, cuartos y semifinales: 27 de febrero de 2026.
*Información EFE