Este viernes se sortean los play-offs de la Champions League

Conoce los detalles del sorteo que se realizará en Nyon, Suiza.

Sean cuales sean los emparejamientos en el sorteo de este viernes de la Champions League en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, (05:00 horas de Guatemala), no cambiará la condición de favoritos ni del Real Madrid ni del Inter, enfrentados al Bodo/Glimt o al Benfica; ni del Atlético de Madrid, contra el Brujas o el Galatasaray; ni del París Saint-Germain, frente al Mónaco o el Qarabag, en la ronda de dieciseisavos de final, a la que todos acuden sobre aviso.

Destinados a ello por sus propios fallos en esta fase liga, sobre todo en la última jornada los dos equipos españoles y el vigente campeón de la Champions, la certeza de la vuelta como local, pero sobre todo de las posibilidades que le pueden caer en suerte, aligeran el peso de la decepción y del desgaste de una eliminatoria intermedia que los expone, con dos partidos en el margen de una semana: del 17/18 (ida) al 24/25 (vuelta) de febrero.

Si juegan el martes la ida, la vuelta será el miércoles o viceversa, según informa la propia UEFA.

Champions League: Clasificados a play-offs y octavos de final

Real Madrid deberá jugar el play-off en febrero, Barcelona se alista para los octavos de final e Inglaterra tiene a cinco equipos en el top-8.

Real Madrid ante Benfica o Bodo/Glimt

Es el camino al que se ha obligado el Real Madrid, por su derrota por 4-2 en Lisboa; el Atlético, por su falta de pegada y su revés por 1-2 en el Metropolitano con el Bodo/Glimt; el PSG y el Newcastle, por el empate entre sí en el Parque de los Príncipes; o el Inter, por sus errores precedentes pese a su última victoria. Todos pretendían la vía directa a los octavos de final, sin pasos intermedios, como al que se han visto abocados ahora.

El sorteo está marcado. El Real Madrid y el Inter saben que tienen dos opciones. Una es el Benfica, el mismo equipo que lo goleó este miércoles en Lisboa. Una revancha inmediata. La otra es el Bodo/Glimt, revelación y revolución en las dos jornadas finales, en las que ha ganado sucesivamente al Manchester City (3-1) y el Atlético de Madrid (1-2), además en el Metropolitano, donde los locales habían vencido sus últimos 13 encuentros.

Al equipo de Diego Simeone -también al Juventus- le pueden tocar el Galatasaray, con el que ya empató en la última jornada, con ocasiones suficientes para haber ganado en Estambul (1-1), o el Brujas, al que recuerda de otros tiempos, cuando fue eliminado en la primera fase del torneo en 2022, y que empató en esta fase con el Barcelona.

El Atlético es mejor que sus dos posibles adversarios, pero su falta de pegada es una advertencia inquietante, tras lanzar 26 remates y 64 ataques al Bodo/Glimt para marcar un solo gol, perder 1-2 y quedarse fuera del top ocho, especialmente con un ejercicio de falta de efectividad en la primera parte. Si sigue adelante, en su camino figuran el Liverpool, tercero, y el Tottenham, cuarto.

Kylian Mbappé del Real Madrid: “La derrota es merecida”

En tanto, el técnico Álvaro Arbeloa se hace responsable por la derrota ante Benfica en Portugal.

¿Dónde ver el sorteo?

El sorteo para los play-offs de la Champions League se llevará a cabo el viernes 30 de enero en Nyon, Suiza a las 05:00 horas de Guatemala y será transmitido a través de UEFA.com.

Las eliminatorias se juegan a ida y vuelta y las cabezas de serie obtendrán la localía para el segundo duelo. La ida de los play-offs se jugarán el 17 y 18 de febrero y la vuelta está programada para los días 24 y 25.

Sorteo de octavos, cuartos y semifinales: 27 de febrero de 2026.

Inglaterra aspira a cinco plazas en Champions League 2026-2027

Los seis equipos ingleses siguen en competencia en Champions League.

*Información EFE

