 Resultado Real Madrid vs. Rayo Vallecano, jornada 22 LaLiga
Deportes

Victoria sin brillo del Real Madrid ante el Rayo Vallecano

Un penal de Mbappé al 90+9 dio el triunfo al Real Madrid, aunque el bajo nivel del equipo provocó silbidos en el Bernabéu.

Celebración del Real Madrid ante el Rayo Vallecano - EFE
Celebración del Real Madrid ante el Rayo Vallecano / FOTO: Agencia EFE

Sin alma, sin corazón y sin ideas claras. Así volvió a mostrarse el Real Madrid, que aunque logró vencer al Rayo Vallecano, dejó una imagen preocupante ante su afición. El triunfo no evitó los silbidos del Santiago Bernabéu, escenario de otro partido en el que el bajo rendimiento colectivo volvió a generar descontento entre los seguidores blancos.

El encuentro comenzó de la peor manera para los merengues. Apenas al minuto 10, Jude Bellingham tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas tras sufrir un tirón en el muslo posterior izquierdo, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico. Cinco minutos más tarde, Vinícius Júnior adelantó al Real Madrid con una gran acción individual, aunque ese destello fue aislado en un equipo que ofreció poco fútbol y escasas soluciones durante gran parte del partido.

Real Madrid gana pero no convence

La falta de intensidad y concentración se hizo evidente al inicio del segundo tiempo. Al minuto 48, una desconcentración defensiva entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni permitió el empate del Rayo Vallecano por medio de Jorge de Frutos. El tanto tuvo un matiz irónico, ya que el autor del gol es canterano del Real Madrid, una situación que se ha repetido en más de una ocasión a lo largo de la temporada.

Pese a jugar los últimos minutos con un hombre más, tras la expulsión de Pathé Ciss por una dura entrada sobre Dani Ceballos, el conjunto blanco fue incapaz de imponerse. Cuando el empate parecía definitivo, el Real Madrid encontró el gol del triunfo en el minuto 90+9, gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé, que no estuvo exento de polémica, pero que rescató tres puntos en una noche más sufrida que celebrada.

La victoria llega en un contexto complicado para los merengues. A mitad de semana, el equipo cayó 4-2 ante el Benfica en Lisboa, una derrota que lo sacó del top 8 de la Champions League y lo obligará a disputar un playoff para acceder a los octavos de final. En LaLiga, el Real Madrid sigue en la pelea por el liderato, aunque continúa a un punto del FC Barcelona, que suma 55 unidades frente a las 54 de los blancos, con 16 jornadas aún por disputarse y poco margen para el error.

Partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano - Agencia EFE

Posiciones

