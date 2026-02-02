El Cartaginés de Amarini Villatoro ficha a Marcelo Hernández

El juvenil guatemalteco Marcelo Hernández ha dado un paso significativo en su carrera profesional al concretar su llegada al Club Sport Cartaginés de Costa Rica. El defensor, formado en las filas de Xelajú MC, se incorpora al conjunto blanquiazul en condición de préstamo, a solicitud del técnico guatemalteco Amarini Villatoro, quien confía en el potencial y proyección del joven futbolista.
Durante el torneo anterior, Hernández sumó siete apariciones con el primer equipo de Xelajú MC, alternando además con la categoría especial, donde era un habitual. Estas experiencias le permitieron ganar rodaje competitivo y madurez futbolística, factores que ahora lo impulsan a asumir su primer reto internacional, en una liga exigente como la costarricense.
Marcelo Hernández, nuevo legionario para Guatemala
El Club Sport Cartaginés oficializó la incorporación del chapín a través de un comunicado en el que destacó su llegada en calidad de cedido. "El joven defensor guatemalteco, Marcelo Hernández, se une a nuestro equipo en condición de préstamo por parte de Xelajú MC", señaló la institución, dándole la bienvenida al futbolista y resaltando su condición de refuerzo para el plantel.
Si bien el fichaje ya se había adelantado desde hace varias semanas, no fue sino hasta este lunes 2 de febrero que se confirmó de manera oficial. Hernández, oriundo de Quetzaltenango, se desempeña como defensa central y buscará consolidarse en Cartaginés, dando un nuevo impulso a su carrera y representando al fútbol guatemalteco en el extranjero.