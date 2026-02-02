 El Cartaginés de Amarini Villatoro ficha a Marcelo Hernández
Deportes

El Cartaginés de Amarini Villatoro ficha al guatemalteco Marcelo Hernández

Marcelo Hernández vivirá su primera experiencia internacional al llegar cedido al Cartaginés, como refuerzo defensivo solicitado por Amarini Villatoro.

Compartir:
Marcelo Hernández se convertirá en nuevo legionario
Marcelo Hernández se convertirá en nuevo legionario / FOTO: Redes sociales

El juvenil guatemalteco Marcelo Hernández ha dado un paso significativo en su carrera profesional al concretar su llegada al Club Sport Cartaginés de Costa Rica. El defensor, formado en las filas de Xelajú MC, se incorpora al conjunto blanquiazul en condición de préstamo, a solicitud del técnico guatemalteco Amarini Villatoro, quien confía en el potencial y proyección del joven futbolista.

Durante el torneo anterior, Hernández sumó siete apariciones con el primer equipo de Xelajú MC, alternando además con la categoría especial, donde era un habitual. Estas experiencias le permitieron ganar rodaje competitivo y madurez futbolística, factores que ahora lo impulsan a asumir su primer reto internacional, en una liga exigente como la costarricense.

Marcelo Hernández, nuevo legionario para Guatemala

El Club Sport Cartaginés oficializó la incorporación del chapín a través de un comunicado en el que destacó su llegada en calidad de cedido. "El joven defensor guatemalteco, Marcelo Hernández, se une a nuestro equipo en condición de préstamo por parte de Xelajú MC", señaló la institución, dándole la bienvenida al futbolista y resaltando su condición de refuerzo para el plantel.

Si bien el fichaje ya se había adelantado desde hace varias semanas, no fue sino hasta este lunes 2 de febrero que se confirmó de manera oficial. Hernández, oriundo de Quetzaltenango, se desempeña como defensa central y buscará consolidarse en Cartaginés, dando un nuevo impulso a su carrera y representando al fútbol guatemalteco en el extranjero.

Foto embed
Marcelo Hernández se convertirá en nuevo legionario - Redes sociales

En Portada

En el inicio del ciclo escolar, Arévalo destaca fortalecimiento del sector educativot
Nacionales

En el inicio del ciclo escolar, Arévalo destaca fortalecimiento del sector educativo

12:08 PM, Feb 02
El Cartaginés de Amarini Villatoro ficha al guatemalteco Marcelo Hernándezt
Deportes

El Cartaginés de Amarini Villatoro ficha al guatemalteco Marcelo Hernández

02:03 PM, Feb 02
Gobierno establece lineamientos para contención del gasto y uso adecuado de recursost
Nacionales

Gobierno establece lineamientos para contención del gasto y uso adecuado de recursos

01:24 PM, Feb 02
Marce Fitness aclara postura tras denuncias contra Deanna Melillo y seguimiento de la PGNt
Farándula

Marce Fitness aclara postura tras denuncias contra Deanna Melillo y seguimiento de la PGN

11:20 AM, Feb 02

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos