Resultado Albacete-Barcelona, 4tos de final de Copa del Rey

El Estadio Carlos Belmonte, vistió nuevamente sus mejores galas para albergar un partido importante en su historia reciente. El Albacete, recibió al Barcelona por los cuartos de final de la Copa del Rey, es importante resaltar que los manchegos llegaban a esta ronda como único club de categorías menores (segunda división).
Albacete, clasificó a cuartos de final tras eliminar al Real Madrid en octavos unas semanas atrás, una noticia que le dio la vuelta al mundo, pues era el primer partido de Álvaro Arbeloa al frente de los merengues y el primero post-Xabi Alonso, para la mala fortuna de los manchegos, no lograron repetir la historia, ya que cayeron 1-2 ante el Barça.
Barcelona solventa su visita al Albacete
Si bien los locales tuvieron sus posibilidades de gol, el Barcelona fue dominador y supo manejar los tiempos del encuentro, aunque el primer gol no llegó precisamente por virtud de ellos, si no por un error en la salida del Albacete que supo capitalizar Lamine Yamal al minuto 38 para anotar el 0-1 parcial.
En el segundo tiempo, llegó un gol emotivo. Ronald Araujo, que fue baja varias semanas por problemas de salud mental, anotó el 0-2 en el Carlos Belmonte, el defensor uruguayo con un gran remate de cabeza amplió la ventaja blaugrana y lo celebró con Hansi Flick en el banquillo.
Sobre el minuto 87, el Albacete lograría descontar en el marcador por medio de Javi Moreno con un certero cabezazo tras un centro desde un tiro libre. Finalmente, el Barça logró administrar bien su ventaja en los minutos finales y se instala en la próxima ronda de la Copa del Rey, competencia en la que son los vigentes campeones.
Es importante resaltar que el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero. El evento tendrá lugar en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, escenario habitual en los diferentes sorteos de la RFEF, a partir de estas instancias los juegos ya son de ida y vuelta.