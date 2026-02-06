 Eliminatorias de semifinales de Copa del Rey 2025-2026
Duelos vibrantes para las semifinales de Copa del Rey

Atlético de Madrid, Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad buscarán los dos boletos para la final de Sevilla.

Barcelona cierra en casa la eliminatoria semifinal de Copa del Rey
Barcelona cierra en casa la eliminatoria semifinal de Copa del Rey / FOTO: EFE

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club de Bilbao-Real Sociedad son las dos eliminatorias de semifinales de la Copa del Rey 2025-2026, según deparó el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Futbol de Las Rozas (Madrid, España).

Las eliminatorias de ida se disputarán, en horario aún por definir, entre el martes 10 y jueves 12 de febrero y se jugarán en los campos del Metropolitano y San Mamés, y la vuelta entre el martes 3 y jueves 5 de marzo y se cierran en las canchas de Spotify Camp Nou y Anoeta.

Foto embed
Semifinales de la Copa del Rey 2026 - RFEF

Copa del Rey: Atlético Madrid-Barcelona 

El Atlético de Madrid, ganador de diez títulos, y el Barcelona, el club más laureado de la competición con 32 victorias y vigente campeón, reeditarán la semifinal de la pasada temporada en la Copa del Rey que se saldó con el pase del conjunto azulgrana tras empatar en la ida (4-4) en el Camp Nou y ganar (0-1) en el Metropolitano.

El Atlético de Madrid ha accedido a semifinales tras eliminar en anteriores rondas al Atlético Baleares (2-3), al Deportivo (0-1) y al Betis (0-5), mientras que el Barcelona dejó por el camino a tres rivales de inferior categorías: Guadalajara (0-2), Racing de Santander (0-2) y Albacete (1-2).

La otra semifinal es un derbi vasco que ambos equipos ya disputaron en la final de la temporada 2019/2020, que se jugó en La Cartuja, sin público por la pandemia y que se saldó con victoria por la mínima de la Real Sociedad.

Barcelona vence al Albacete y es semifinalista de la Copa del Rey

Sufriendo más de la cuenta, el Barcelona venció 1-2 al Albacete y se clasifica a la próxima ronda del torneo de copa, del que son vigentes campeones.

Copa del Rey: Athletic Club-Real Sociedad 

Para el Athletic Club de Bilbao, tras ser eliminado de la Liga de Campeones y lejos de puestos europeos en la Liga, la Copa está siendo un bálsamo. A semifinales ha llegado tras eliminar al Ourense, a la Cultural Leonesa y al Valencia.

La Real Sociedad, por su parte, al no jugar la Supercopa de España, ha tenido que jugar dos rondas más que Barcelona, Athletic y Atlético de Madrid. En primera ronda se deshizo del Negreira (0-3) y posteriormente del Reus, Eldense, Osasuna y Alavés en cuartos.

Las eliminatorias de ida se disputarán, en horario aún por definir, entre el martes 10 y jueves 12 de febrero, y la vuelta entre el martes 3 y jueves 5 de marzo.

La final será el 18 o 19 de abril en el estadio de La Cartuja en Sevilla.

Athletic y Real Sociedad, semifinalistas de la Copa del Rey

Este jueves se conocerá al último semifinalista que saldrá del duelo Real Betis ante Atlético Madrid.

