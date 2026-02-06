Malacateco-Municipal abre la quinta fecha del Clausura 2026

Este viernes 6 de febrero arranca la jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional del futbol mayor guatemalteco con el duelo entre los "Toros" del Deportivo Malacateco y los "Rojos" del Municipal. Dicho enfrentamiento será en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, en un horario de las 19:00 horas y con arbitraje de Steb Morales.
El actual certamen continúa este viernes con un duelo candente entre Malacateco de Roberto Montoya y Municipal de Mario Acevedo, quien recientemente contrató a dos delanteros para hacer frente al tema de la definición del conjunto "Rojo".
Un punto es la diferencia que existe entre el cuadro capitalino y el fronterizo: 7 acumula Municipal y 6 Malacateco, por lo que es el "Mimado de la Afición" el que puede hacer la lucha por pelear el liderato a Cobán Imperial (10 puntos), aunque para ello necesita golear y esperar que goleen al "Príncipe Azul".
La afición roja está a la espera del debut de sus dos nuevos delanteros, el paraguayo Erik López y el ecuatoriano Alejandro Cabeza, pero de acuerdo con las declaraciones de Mario Acevedo, técnico de Municipal, esto podría demorar entre dos a tres semanas por un tema de adaptabilidad. De los dos jugadores, López ya está en el país haciendo el trabajo respectivo, mientras que en los próximos días se espera la llegada de Cabeza.
Clausura 2026: El complemento de la jornada
La quinta jornada del Clausura 2026 tendrá el día sábado 7 de febrero un total de tres partidos, donde están involucrados los equipos que luchan por la permanencia.
Deportivo Achuapa recibe a Aurora F. C. a las 15:00 horas en el estadio Winston Pineda Gudiel con arbitraje de Erick Orozco, Comunicaciones a Deportivo Marquense a las 17:00 horas en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, Suchitepéquez con arbitraje de Walter López, y, Guastatoya a Xelajú a las 19:00 horas en el estadio David Cordón Hichos con arbitraje de Bryan López.
Es de recordar que Comunicaciones deberá jugar en Mazatenango debido a que en la actualidad se desarrollan las Clasificatorias Masculinas Sub-17 Concacaf 2026 en el estadio Cementos Progreso.
Respecto al tema del descenso, Comunicaciones es último lugar con 26 puntos, y los Deportivos Marquense y Guastatoya están con 26 unidades, siendo los "Leones Amarillos del Occidente" el otro equipo en puesto de descenso junto al "Albo". El Achuapa es octavo con 31 puntos.
La jornada 5 del Clausura 2026 se cierra el domingo 8 de febrero, día del Super Bowl 2026, con los duelos: Cobán Imperial vs. Atlético Mictlán a las 15:00 horas en el estadio José Ángel Rossi con arbitraje de Wildomar Ramírez y Antigua G. F. C. ante Deportivo Mixco a las 19:00 horas en el estadio Pensativo y con arbitraje de Julio Luna.
El líder del Clausura 2026 es Cobán Imperial con 10 puntos; le siguen Xelajú y Municipal, ambos con 7 unidades.