 Multan a aficionado por lanzar un banano a Vinícius
Deportes

Multan a aficionado por lanzar un banano a Vinícius

El incidente ocurrió durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre Albacete y Real Madrid, donde los madridistas quedaron eliminados.

Multan a aficionado de Albacete por lanzar banano a Vinícius
Multan a aficionado de Albacete por lanzar banano a Vinícius / FOTO: EFE

La Comisión Antiviolencia ha informado este jueves de que impuso una multa de 5 mil euros (38 mil 351quetzales) para un aficionado acusado de arrojar un plátano (banano) al jugador brasileño del Real Madrid, Vinícius Junior, durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete en el estadio Carlos Belmonte.

Según Antiviolencia, "el expediente elaborado por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional aportó imágenes del lanzamiento desde la tribuna del estadio municipal Carlos Belmonte durante la celebración del último gol del equipo local, en un encuentro disputado el pasado 14 de enero"

La comisión califica los hechos como "una infracción grave, contemplada en la Ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y solicita para el aficionado una prohibición de acceso a recintos deportivos durante un periodo de 12 meses".

Álvaro Arbeloa desea la renovación de Vinícius

Asimismo, el técnico del Real Madrid confirma la recuperación del brasileño Rodrygo Goes y da convocatoria para el duelo liguero ante el Villarreal.

Así lo lograron identificar

La Policía Nacional localizó el pasado lunes al responsable que llevó a cabo el gesto racista durante el duelo entre Albacete y el Real Madrid.

Según se informó, mediante un comunicado, el individuo se encontraba siguiendo el encuentro desde la tribuna cuando protagonizó el incidente. Las autoridades consideran que el gesto tiene una clara connotación racista hacia el jugador del conjunto blanco.

La identificación ha sido posible gracias a los medios técnicos y al dispositivo de seguridad desplegado con motivo del encuentro, que permitieron localizar plenamente al espectador responsable de los hechos tras el análisis posterior del suceso.

Una vez identificado, el autor fue presentado para sanción administrativa en aplicación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, normativa que regula este tipo de conductas en eventos deportivos.

El caso se suma a otros episodios similares que han reavivado el debate sobre la erradicación del racismo en los estadios y la necesidad de aplicar con firmeza las medidas previstas para garantizar un entorno deportivo libre de discriminación.

La Liga condena insultos racistas a Vinícius en Albacete

Por su parte, Albacete pide apoyo a la afición para identificar a la persona que lanzó un plátano (banano) al terreno de juego.

*Información EFE.

