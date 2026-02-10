Ribéry niega cualquier vínculo con los archivos Epstein

Franck Ribéry ha salido al paso de las informaciones que lo vinculan con los archivos del caso Jeffrey Epstein y ha anunciado que presentará una denuncia por lo que considera acusaciones falsas. A través de su abogado, Carlo Alberto Brusa, el exfutbolista francés expresó su rechazo "con la mayor firmeza" a las afirmaciones que circulan en redes sociales y que, según él, dañan gravemente su imagen pública. La defensa sostiene que no existe ninguna base jurídica ni probatoria que justifique su inclusión en este asunto.
El origen de la polémica se encuentra en un documento anónimo fechado en 2019, citado por la prensa francesa, en el que aparece el nombre de Ribéry dentro de los denominados archivos Epstein. Según explicó su abogado, las menciones provienen de una carta de denuncia enviada a la justicia estadounidense desde Morlaix, en la que una mujer menciona a varias personas, entre ellas al exjugador del Bayern de Múnich. Para Brusa, estas referencias carecen de credibilidad y han sido sacadas de contexto con fines perjudiciales.
La defensa de Ribéry niega cualquier acusación
La defensa de Ribéry va más allá y califica la difusión de estas informaciones como un "ajuste de cuentas", subrayando que no están protegidas por la libertad de expresión cuando se basan en datos falsos. En ese sentido, el entorno del exinternacional francés considera que la viralización del documento responde más al sensacionalismo que a una investigación seria, y confía en que la vía judicial permita aclarar los hechos y restablecer su reputación.
Retirado del fútbol profesional desde 2022, Ribéry es recordado como una leyenda del Bayern de Múnich y una figura clave de la selección francesa. No obstante, su carrera también estuvo marcada por polémicas fuera del terreno de juego, como el conocido ‘affaire Zahia’, en el que se vio implicado junto a Karim Benzema por un caso ocurrido en 2009.
Ambos futbolistas fueron finalmente absueltos en 2014 por la Justicia francesa, un antecedente que ahora su entorno recuerda para insistir en la presunción de inocencia frente a nuevas acusaciones.