 Ribéry niega cualquier vínculo con los archivos Epstein
Deportes

Franck Ribéry niega cualquier vínculo con los archivos Epstein

El exfutbolista Franck Ribéry acudirá a la Justicia tras ser citado en un documento anónimo de los archivos Epstein, una mención que considera infundada y difamatoria.

Compartir:
Foto de archivo de Franck Ribéry, jugador que se retiró en 2022 - Archivo
Foto de archivo de Franck Ribéry, jugador que se retiró en 2022 / FOTO: Archivo

Franck Ribéry ha salido al paso de las informaciones que lo vinculan con los archivos del caso Jeffrey Epstein y ha anunciado que presentará una denuncia por lo que considera acusaciones falsas. A través de su abogado, Carlo Alberto Brusa, el exfutbolista francés expresó su rechazo "con la mayor firmeza" a las afirmaciones que circulan en redes sociales y que, según él, dañan gravemente su imagen pública. La defensa sostiene que no existe ninguna base jurídica ni probatoria que justifique su inclusión en este asunto.

El origen de la polémica se encuentra en un documento anónimo fechado en 2019, citado por la prensa francesa, en el que aparece el nombre de Ribéry dentro de los denominados archivos Epstein. Según explicó su abogado, las menciones provienen de una carta de denuncia enviada a la justicia estadounidense desde Morlaix, en la que una mujer menciona a varias personas, entre ellas al exjugador del Bayern de Múnich. Para Brusa, estas referencias carecen de credibilidad y han sido sacadas de contexto con fines perjudiciales.

La defensa de Ribéry niega cualquier acusación

La defensa de Ribéry va más allá y califica la difusión de estas informaciones como un "ajuste de cuentas", subrayando que no están protegidas por la libertad de expresión cuando se basan en datos falsos. En ese sentido, el entorno del exinternacional francés considera que la viralización del documento responde más al sensacionalismo que a una investigación seria, y confía en que la vía judicial permita aclarar los hechos y restablecer su reputación.

Retirado del fútbol profesional desde 2022, Ribéry es recordado como una leyenda del Bayern de Múnich y una figura clave de la selección francesa. No obstante, su carrera también estuvo marcada por polémicas fuera del terreno de juego, como el conocido ‘affaire Zahia’, en el que se vio implicado junto a Karim Benzema por un caso ocurrido en 2009.

Ambos futbolistas fueron finalmente absueltos en 2014 por la Justicia francesa, un antecedente que ahora su entorno recuerda para insistir en la presunción de inocencia frente a nuevas acusaciones.

Foto embed
El francés Franck Ribery anuncia su retiro -

En Portada

Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapat
Nacionales

Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapa

06:59 AM, Feb 10
Raphinha es duda para la Copa del Reyt
Deportes

Raphinha es duda para la Copa del Rey

07:18 AM, Feb 10
Camión impacta contra poste en bajada de Villalobos t
Nacionales

Camión impacta contra poste en bajada de Villalobos

06:32 AM, Feb 10
Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capitalt
Nacionales

Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capital

07:31 AM, Feb 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCSeguridadNoticias de GuatemalaReal MadridEstados Unidosredes socialesSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos