 Panamá y Costa Rica al Mundial Sub-17; Guatemala eliminada
Deportes

Panamá y Costa Rica al Mundial Sub-17; Guatemala a esperar un año

Además, Haití y Estados Unidos también lograron boletos; México, Cuba y Honduras buscan ser mundialistas.

Costa Rica y Panamá clasifican al Mundial Sub-17
FOTO: EFE

Las Selecciones Nacionales de Panamá, Haití, Costa Rica y Estados Unidos aseguran su boleto al Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 tras ganar sus respectivos grupos en las Clasificatorias Masculinas Sub-17 de la Concacaf, donde Guatemala fue la gran decepción al quedar eliminada en casa por segunda oportunidad ante el mismo rival, Haití.

Las Clasificatorias Masculinas Sub-17 de la Concacaf 2026 continuaron el martes con ocho partidos, en los que concluyeron los grupos B, C, D y E.

Grupo B

Anguila 1-1 Dominica: Empataron 1-1 en el estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, Panamá. Ambas selecciones sumaron su primer punto.

Panamá 4-1 Nicaragua: El anfitrión Panamá defendió el liderato del grupo con una victoria 4-1 sobre Nicaragua en el estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, Panamá. Con la victoria, Panamá se proclamó campeón y aseguró su quinta clasificación a una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

Grupo C

Antigua y Barbuda 1-0 Granada

Antigua y Barbuda venció 1-0 a Granada en el estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Deonjre Joseph anotó el gol del triunfo en el 58’, al conectar de cabeza un tiro libre enviado al área por Robert Jeffrey. El tanto fue el primero de los Benna Boys en la edición 2026.

Haití 2-1 Guatemala: Haití derrotó 2-1 al anfitrión Guatemala en un duelo clave del grupo C en el estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala, Guatemala. Sonson Jean-Baptiste abrió el marcador en el 7’ con un cabezazo dentro del área. Patrick Arana empató para los locales en el 11’, tras aprovechar un centro de Hensen Chacón. Jean-Baptiste marcó su segundo gol del partido en el 22’ con un potente disparo dentro del área para asegurar la victoria decisiva para Haití.

Los haitianos ganaron el grupo C y se clasificó por cuarta vez a una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

Haití vuelve a ser el verdugo y deja a Guatemala sin Mundial sub-17

Por segundo año consecutivo, Haití dejó sin Mundial a Guatemala, tras vencer a la Azul y Blanco 2-1 en el Estadio Cementos Progreso.

Grupo D

Islas Vírgenes Británicas 2-2 Islas Turcas y Caicos: Hubo un empate en el Campo #2 de la Federación Costarricense de Futbol, en Alajuela, Costa Rica. Ambas selecciones caribeñas sumaron su primer punto.

Costa Rica 0-0 Puerto Rico: Con el resultado, Costa Rica ganó el grupo y aseguró su clasificación a su duodécima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

Grupo E

Estados Unidos 1-1 República Dominicana: Igualaron en el Arnos Vale Sporting Complex, en Kingstown, San Vicente y las Granadinas. Malik Jakupovic adelantó a Estados Unidos en el 41’ con un potente cabezazo dentro del área, ampliando su liderato como máximo goleador del torneo con ocho tantos. Adrián García igualó para República Dominicana en el 44’. El empate confirmó a Estados Unidos como ganador del grupo, asegurando su vigésima participación en una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

San Cristóbal y Nieves 2-2 San Vicente y las Granadinas. 

*Información Concacaf. 

