 Cobán Imperial busca mantener liderato en el Clausura 2026
Deportes

Cobán Imperial busca mantener liderato en sexta fecha del Clausura 2026

Municipal es el único equipo que podría arrebatarle la primera posición a los cobaneros.

Compartir:
Cobán Imperial busca mantener la cima del campeonato por sexta fecha
Cobán Imperial busca mantener la cima del campeonato por sexta fecha / FOTO: CSD Cobán Imperial

Este fin de semana se realizará la sexta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, donde el cuadro de Cobán Imperial, que dirige el técnico uruguayo Martín García buscará mantener el liderato, el cual, ha tenido en su poder desde la fecha uno de la competencia.

En esa lucha por la primera posición del Clausura 2026 aparece Municipal, a tres puntos del "Príncipe Azul", aunque la diferencia de gol favorece a los de Alta Verapaz, en ese sentido, la proyección es que los cobaneros mantengan una fecha más esa posición de privilegio, aunque, por sendas goleadas en ambos partidos podría existir un cambio en la cima de la competición.

Flavio Da Silva se convierte en el primer técnico cesado del Clausura 2026

El CSD Mictlán destituyó a Flavio Da Silva tras cinco jornadas del Clausura 2026, luego de una racha negativa de resultados y bajo rendimiento del equipo.

Jornada sabatina

La jornada comienza en el estadio Santo Domingo de Guzmán con un Deportivo Mixco que viene motivado tras su último triunfo en condición de visitante ante el bicampeón Antigua G. F. C. Su rival será nada más y nada menos que Comunicaciones, club que salió de la zona del descenso en la fecha anterior, y que ahora buscará alejarse de las casillas más incómodas de la temporada. Este juego será a las 15:00 horas.

Cuando el reloj marque las 18:00 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, Municipal será anfitrión de Deportivo Achuapa, en un duelo donde los "Rojos" buscar acercársele al líder Cobán Imperial.

La jornada de ese día la cierran Guastatoya y Deportivo Malacateco, que se enfrentan en el estadio David Cordón Hichos a las 20:00 horas en un duelo sumamente importante para ambas instituciones, donde el objetivo principal para ambas será sumar unidades, más en el caso del "Pecho Amarillo", que no hizo un buen Apertura 2025.

¿Cuántos goles se han marcado en el Clausura 2026?

El líder de goleo es el brasileño Janderson Pereira del Cobán Imperial con 5 goles.

Jornada dominical del Clausura 2026 

Para el 15 de febrero, se juegan tres partidos. El primero de ellos será a las 11:00 horas en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán donde Aurora le hará los honores al Cobán Imperial, quien busca su quinto triunfo del campeonato.

A las 15:00 horas, Mictlán recibe al bicampeón Antigua, que busca su primer triunfo. El "Panza Verde" es el único equipo de los 12 en competencia que no conoce victoria, una situación preocupante para su técnico, el argentino Mauricio Tapia.

Y a las 20:00 horas, en el estadio Mario Camposeco, Xelajú recibe a Marquense en el "Clásico de Occidente". Los quetzaltecos vienes de una eliminación en el plano internacional ante Monterrey y un desgastante viaje desde México a Quetzaltenango, que incluyó una parada en Ciudad de Guatemala; por su parte, los marquenses tienen la necesidad de salir de la zona del descenso.

¿Qué viene para Xelajú en el plano nacional?

Tras la eliminación ante Monterrey, el Xelajú M. C. ahora encarará el Torneo Clausura 2026 y deberá escalar posiciones para acercársele al líder Cobán Imperial.

Arbitrajes: Sexta fecha del Clausura 2026

  • Mixco vs. Comunicaciones: Sergio Reyna
  • Municipal vs. Achuapa: Julio Luna
  • Guastatoya vs. Malacateco: Walter López
  • Aurora vs. Cobán Imperial: Mario Escobar
  • Mictlán vs. Antigua: Bryan López
  • Xelajú vs. Marquense: Steb Morales.
Foto embed
Nombramientos arbitrales para la seta fecha del Clausura 2026 - FFG

En Portada

Publican convocatoria para la elección de Fiscal Generalt
Nacionales

Publican convocatoria para la elección de Fiscal General

06:19 AM, Feb 13
¡Lester Martínez vuelve al ring en marzo! t
Deportes

¡Lester Martínez vuelve al ring en marzo!

07:30 AM, Feb 13
Tránsito complicado por múltiple colisión en bajada de Villa Lobost
Nacionales

Tránsito complicado por múltiple colisión en bajada de Villa Lobos

06:41 AM, Feb 13
Filtran foto que confirmaría boda de Bad Bunny y Gabriela Berlingerit
Farándula

Filtran foto que confirmaría boda de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

07:37 AM, Feb 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalSeguridadPNCEstados UnidosSuper Bowlredes socialesEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos