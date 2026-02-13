Cobán Imperial busca mantener liderato en el Clausura 2026

Este fin de semana se realizará la sexta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, donde el cuadro de Cobán Imperial, que dirige el técnico uruguayo Martín García buscará mantener el liderato, el cual, ha tenido en su poder desde la fecha uno de la competencia.
En esa lucha por la primera posición del Clausura 2026 aparece Municipal, a tres puntos del "Príncipe Azul", aunque la diferencia de gol favorece a los de Alta Verapaz, en ese sentido, la proyección es que los cobaneros mantengan una fecha más esa posición de privilegio, aunque, por sendas goleadas en ambos partidos podría existir un cambio en la cima de la competición.
Jornada sabatina
La jornada comienza en el estadio Santo Domingo de Guzmán con un Deportivo Mixco que viene motivado tras su último triunfo en condición de visitante ante el bicampeón Antigua G. F. C. Su rival será nada más y nada menos que Comunicaciones, club que salió de la zona del descenso en la fecha anterior, y que ahora buscará alejarse de las casillas más incómodas de la temporada. Este juego será a las 15:00 horas.
Cuando el reloj marque las 18:00 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, Municipal será anfitrión de Deportivo Achuapa, en un duelo donde los "Rojos" buscar acercársele al líder Cobán Imperial.
La jornada de ese día la cierran Guastatoya y Deportivo Malacateco, que se enfrentan en el estadio David Cordón Hichos a las 20:00 horas en un duelo sumamente importante para ambas instituciones, donde el objetivo principal para ambas será sumar unidades, más en el caso del "Pecho Amarillo", que no hizo un buen Apertura 2025.
Jornada dominical del Clausura 2026
Para el 15 de febrero, se juegan tres partidos. El primero de ellos será a las 11:00 horas en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán donde Aurora le hará los honores al Cobán Imperial, quien busca su quinto triunfo del campeonato.
A las 15:00 horas, Mictlán recibe al bicampeón Antigua, que busca su primer triunfo. El "Panza Verde" es el único equipo de los 12 en competencia que no conoce victoria, una situación preocupante para su técnico, el argentino Mauricio Tapia.
Y a las 20:00 horas, en el estadio Mario Camposeco, Xelajú recibe a Marquense en el "Clásico de Occidente". Los quetzaltecos vienes de una eliminación en el plano internacional ante Monterrey y un desgastante viaje desde México a Quetzaltenango, que incluyó una parada en Ciudad de Guatemala; por su parte, los marquenses tienen la necesidad de salir de la zona del descenso.
Arbitrajes: Sexta fecha del Clausura 2026
- Mixco vs. Comunicaciones: Sergio Reyna
- Municipal vs. Achuapa: Julio Luna
- Guastatoya vs. Malacateco: Walter López
- Aurora vs. Cobán Imperial: Mario Escobar
- Mictlán vs. Antigua: Bryan López
- Xelajú vs. Marquense: Steb Morales.