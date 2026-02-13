Selección de Guatemala y partido amistoso para marzo 2026

A falta de oficialización por parte de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), la Selección Nacional de Guatemala tendría un partido de alto nivel el próximo viernes 27 de marzo, y sería ante la selección de Argelia, integrante de la Confederación Africana de Futbol (CAF). Dicho compromiso amistoso sería en Torino, Italia. Asimismo, se busca a un rival para el otro juego de la ventana FIFA de marzo, el cual tentativamente se jugaría el martes 31 de dicho mes.
Durante las últimas horas ha circulado abundante información en redes sociales sobre qué selección será el próximo rival de la "Bicolor" guatemalteca. El nombre de España salió a la palestra tras los indicios de que sería un combinado europeo, pero la Federación estaría por cerrar el acuerdo para medirse a Argelia en territorio europeo.
En las siguientes horas se espera que la Federación oficialice el Guatemala-Argelia, que haría a la "Azul y Blanco" salir de su zona de confort y estaría viajando por vez primera al continente europeo bajo la dirección de Luis Fernando Tena para este compromiso que a los argelinos les servirá como preparación para la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Sobre Argelia
Vladimir Petković, el entrenador nacido en Sarajevo que dirigió el combinado de Argelia desde febrero de 2024, comenzó su carrera de técnico en clubes de Suiza, entre los que destacan el AC Bellinzona y el Young Boys.
Tras pasar por Turquía e Italia, donde alzó la Copa de Italia en 2023 con la Lazio, Petković tomó las riendas de la selección nacional de Suiza, a la que llevó a la fase final de la Liga de las Naciones de la UEFA 2018/19, a octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2018 y a cuartos de final de la Eurocopa de 2020.
A continuación, dirigió brevemente al Girondins de y se hizo cargo de la selección de Argelia, que, bajo su batuta, se clasificó para la Copa Africana de Naciones 2025 (con cinco victorias y un empate en seis jornadas) y para el Mundial de 2026.
Argelia llega pisando fuerte al Mundial de 2026 tras la magnífica trayectoria que consiguió en 2014, cuando llegó hasta octavos y llevó a Alemania a la prórroga.
De hecho, el combinado de Vladimir Petković tiene posibilidades para la próxima edición de 48 selecciones. A continuación, te presentamos un resumen del perfil y la trayectoria de la selección argentina en la Copa Mundial.
- Argelia disputará el Mundial por primera vez desde la edición de 2014
- Se trata de la quinta participación del combinado en la competición: 1982, 1986, 2010, 2014 y 2026
Calendario de Argelia (grupo J) para el Mundial 2026
- Martes, 16 de junio 2026: Argentina-Argelia en el estadio Kansas City
- Lunes, 22 de junio 2026: Jordania-Argelia en el estadio Bahía de San Francisco
- Sábado, 27 de junio 2026: Argelia-Austria en el estadio Kansas City.