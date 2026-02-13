 Selección de Guatemala y partido amistoso para marzo 2026
Deportes

Esto se sabe sobre el siguiente rival de Selección de Guatemala

La "Bicolor" ha disputado de lo que va el año, un duelo amistoso y fue ante Canadá en territorio estadounidense.

Compartir:
La Selección Nacional de Guatemala tendrá amistosos en marzo de 2026
La Selección Nacional de Guatemala tendrá amistosos en marzo de 2026 / FOTO: FFG

A falta de oficialización por parte de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), la Selección Nacional de Guatemala tendría un partido de alto nivel el próximo viernes 27 de marzo, y sería ante la selección de Argelia, integrante de la Confederación Africana de Futbol (CAF). Dicho compromiso amistoso sería en Torino, Italia. Asimismo, se busca a un rival para el otro juego de la ventana FIFA de marzo, el cual tentativamente se jugaría el martes 31 de dicho mes.

Durante las últimas horas ha circulado abundante información en redes sociales sobre qué selección será el próximo rival de la "Bicolor" guatemalteca. El nombre de España salió a la palestra tras los indicios de que sería un combinado europeo, pero la Federación estaría por cerrar el acuerdo para medirse a Argelia en territorio europeo.

En las siguientes horas se espera que la Federación oficialice el Guatemala-Argelia, que haría a la "Azul y Blanco" salir de su zona de confort y estaría viajando por vez primera al continente europeo bajo la dirección de Luis Fernando Tena para este compromiso que a los argelinos les servirá como preparación para la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Federación presenta nueva indumentaria de Selección Nacional

Las nuevas camisolas de la Selección de Guatemala están inspiradas en el Quetzal, el ave nacional de nuestro país; y fusionan identidad y pasión.

Sobre Argelia

Vladimir Petković, el entrenador nacido en Sarajevo que dirigió el combinado de Argelia desde febrero de 2024, comenzó su carrera de técnico en clubes de Suiza, entre los que destacan el AC Bellinzona y el Young Boys.

Tras pasar por Turquía e Italia, donde alzó la Copa de Italia en 2023 con la Lazio, Petković tomó las riendas de la selección nacional de Suiza, a la que llevó a la fase final de la Liga de las Naciones de la UEFA 2018/19, a octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2018 y a cuartos de final de la Eurocopa de 2020.

A continuación, dirigió brevemente al Girondins de y se hizo cargo de la selección de Argelia, que, bajo su batuta, se clasificó para la Copa Africana de Naciones 2025 (con cinco victorias y un empate en seis jornadas) y para el Mundial de 2026.

Argelia llega pisando fuerte al Mundial de 2026 tras la magnífica trayectoria que consiguió en 2014, cuando llegó hasta octavos y llevó a Alemania a la prórroga.

Foto embed
Selección de Argelia durante su participación en la Copa Africana de Naciones celebrada en enero de 2026 - @LesVerts

De hecho, el combinado de Vladimir Petković tiene posibilidades para la próxima edición de 48 selecciones. A continuación, te presentamos un resumen del perfil y la trayectoria de la selección argentina en la Copa Mundial.

  • Argelia disputará el Mundial por primera vez desde la edición de 2014
  • Se trata de la quinta participación del combinado en la competición: 1982, 1986, 2010, 2014 y 2026
Gonzalo Romero comenta lo positivo de Selección Nacional

Pese a la derrota, el exseleccionado nacional ve un combinado patrio con talento a cargo de la juventud.

Calendario de Argelia (grupo J) para el Mundial 2026

  • Martes, 16 de junio 2026: Argentina-Argelia en el estadio Kansas City
  • Lunes, 22 de junio 2026: Jordania-Argelia en el estadio Bahía de San Francisco
  • Sábado, 27 de junio 2026: Argelia-Austria en el estadio Kansas City.
Antigua y Municipal, la base de Selección Nacional en inicio de 2026

Conoce a los convocados por Luis Fernando Tena para el juego amistoso ante los canadienses del próximo 17 de enero.

En Portada

MP investiga posible venta de plazas y traslados irregulares en hospitalt
Nacionales

MP investiga posible venta de plazas y traslados irregulares en hospital

04:41 PM, Feb 13
Esto se sabe sobre el siguiente rival de Selección de Guatemalat
Deportes

Esto se sabe sobre el siguiente rival de Selección de Guatemala

04:58 PM, Feb 13
Ciclismo: Team Hino presenta a su equipo continental t
Deportes

Ciclismo: Team Hino presenta a su equipo continental

02:17 PM, Feb 13
Agentes municipales son agredidos durante operativo en carril exclusivo del Transmetrot
Nacionales

Agentes municipales son agredidos durante operativo en carril exclusivo del Transmetro

03:30 PM, Feb 13

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalSeguridadPNCEstados UnidosSuper BowlEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos