Gonzalo Romero comenta lo positivo de Selección Nacional

La Selección Nacional de Guatemala que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena perdió su primer partido del año 2026 durante el amistoso celebrado anoche ante Canadá en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos. La victoria canadiense llegó con el solitario gol de Jacen Russell-Rowe marcado a los 65 minutos de partido.
Ante la derrota, donde el portero Kenderson Navarro fue la gran figura de Guatemala al atajar más de seis pelotas que eran jugadas de gol e impedir que el marcador terminara en una goleada histórica, Gonzalo Romero, exseleccionado de Guatemala, conversó con Emisoras Unidas pospartido y brindó los aspectos positivos que se le pueden sacar a la primera presentación del año de la "Bicolor".
"Definitivamente el trabajo de Kenderson sobresale, y hay muchachos jóvenes con personalidad. Todos jugaron un partido donde se empiezan a dar cuenta que el ritmo, la exigencia, la presión y el colmillo es diferente en Selecciones Nacionales", reconoció "Chalo" Romero.
Gonzalo Romero, recordado por su gol ante Panamá en el último minuto de aquel duelo durante la eliminatoria mundialista hacia Alemania 2006, dijo que en la Selección de Guatemala hay una juventud con talento.
"Esta juventud tiene talento, definitivamente tiene talento y lo que va a faltar es roce. En mi opinión, a pesar del excelente trabajo de Kenderson, creo que Luis Morán también necesita un espacio, una oportunidad, para defender el arco de Guatemala. La dinámica fue muy buena", comentó Gonzalo Romero en entrevista con Emisoras Unidas de Guatemala.
Selección Nacional: Romero habla de Marvin Ávila Jr.
A Gonzalo Romero, quien jugó con Marvin Ávila en Municipal, se le consultó cómo vio la participación y el debut del hijo de su gran amigo, en ese sentido, "Chalo" contestó: "Definitivamente que para nadie es un secreto la capacidad y el talento de Marvin Ávila Jr. Estoy impresionado por el físico, lo ha desarrollado de mejor manera. Pudo competir, lógicamente se paga un derecho de piso, sufre un golpe relativamente inocente ya que solo mira la pelota y no pone tención a los rivales y eso lo hace llevarse un golpe, pero al final, de a poco se fue asentando y demostró la capacidad y calidad que tiene".
También Gonzalo Romero habló del papel de Rudy Muñoz, el jugador de Municipal. "Me da gusto que Rudy Muñoz muestre su talento y los jóvenes que ingresaron", dijo el entrevistado, quien agregó: "Hay que ir ganando experiencia como Evans y Bantes y demás jóvenes que tuvieron participación. Ganarán mucha experiencia y van a aprender que la exigencia es diferente".
Por último, Gonzalo Romero pidió a los clubes, afición y periodismo deportivo que, "cada uno debe sumar su grano de arena para que no nos ahoguemos en la orilla, sino que en realidad este proyecto lleve a vivir el sueño que tenemos todos de ver a Guatemala en un mundial".