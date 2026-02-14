Resultado Real Madrid vs. Real Sociedad, jornada 24 LaLiga

El Real Madrid firmó una actuación convincente en el Estadio Santiago Bernabéu tras imponerse con autoridad 4-1 a la Real Sociedad, en un encuentro vibrante que dejó grandes sensaciones para el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa. La figura indiscutible de la noche fue Vinícius Júnior, autor de dos goles, ambos desde el punto penal, demostrando seguridad y determinación en momentos clave del compromiso.
La mayor parte de las emociones se concentró en la primera mitad. El marcador se abrió gracias a Gonzalo García, quien adelantó a los merengues con una definición certera que encendió las gradas del Bernabéu. Sin embargo, la respuesta visitante no tardó en llegar: Mikel Oyarzabal igualó las acciones desde el punto penal, devolviendo la tensión al partido. Lejos de desordenarse, el Madrid reaccionó con personalidad, recuperó el control del balón y volvió a ponerse en ventaja con un penal convertido por Vinícius antes del descanso. Poco después, Federico Valverde amplió la diferencia con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta rival.
Real Madrid es líder provisional del campeonato español
En el arranque del segundo tiempo, el conjunto blanco terminó de sentenciar el duelo. Al minuto 47, nuevamente Vinícius apareció desde los once metros para firmar su doblete y colocar el definitivo 4-1. Con este triunfo, el Real Madrid alcanza los 60 puntos tras 24 jornadas y se coloca como líder provisional, a la espera de lo que haga el FC Barcelona, que suma 58 unidades y deberá visitar al Girona FC en Montilivi el próximo lunes.
Ahora, el equipo merengue deberá cambiar rápidamente el enfoque, ya que a mitad de semana afrontará un desafío continental ante el Benfica en el playoff de la UEFA Champions League. El partido de ida se disputará en Lisboa, mientras que la vuelta tendrá lugar en el Santiago Bernabéu dentro de dos semanas. Superar la eliminatoria significaría el pase a los octavos de final del torneo más prestigioso a nivel de clubes, un objetivo prioritario en la temporada madridista.