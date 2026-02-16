Dos guatemaltecos tendrán actividad en Concachampions

La actividad de la Concacaf Champions Cup continúa esta semana con duelos clave en distintas plazas del área, y aunque el único representante nacional, Xelajú MC, ya quedó fuera de competencia, todavía habrá presencia chapina en el torneo de clubes más importante de la región. Futbolistas y entrenadores guatemaltecos buscarán dejar huella en una vitrina internacional que reúne a las principales escuadras de Centroamérica, el Caribe y Norteamérica.
La jornada arranca este martes en el Estadio Francisco Morazán, donde Los Angeles FC visitará al Real España a las 21:00 horas. En el conjunto angelino milita el guatemalteco Matt Evans, quien realizó el viaje con el plantel y podría contar con minutos en este compromiso de ida. Para el futbolista nacional, la serie representa una oportunidad importante para consolidarse en el primer equipo y ganar protagonismo en una competición de alto nivel.
Matt Evans y Amarini Villatoro, dos guatemaltecos con vida en la Concachampions
La atención también se trasladará al miércoles 18 de febrero, cuando el Cartaginés, dirigido por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, reciba en el Estadio Fello Meza al Vancouver Whitecaps, club que cuenta en sus filas con el experimentado alemán Thomas Müller. El encuentro, programado para las 21:00 horas, supondrá un reto exigente para el estratega nacional, que intentará hacer valer la localía ante un rival con figuras de talla internacional.
Los partidos de vuelta de ambas series se disputarán la próxima semana y serán determinantes para definir a los clasificados a la siguiente ronda. La expectativa en Guatemala está puesta en que los compatriotas logren resultados positivos que les permitan mantenerse con vida en la competición y, al mismo tiempo, seguir proyectando el talento nacional en el escenario más importante de clubes de la región.