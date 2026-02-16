 Dos guatemaltecos tendrán actividad en Concachampions
Deportes

Dos guatemaltecos tendrán actividad en Concachampions esta semana

Guatemala mantiene presencia en la Concacaf Champions Cup con Matt Evans y Amarini Villatoro, que buscan avanzar de ronda.

Compartir:
Matt Evans y Amarini Villatoro - LAFC/EU
Matt Evans y Amarini Villatoro / FOTO: LAFC/EU

La actividad de la Concacaf Champions Cup continúa esta semana con duelos clave en distintas plazas del área, y aunque el único representante nacional, Xelajú MC, ya quedó fuera de competencia, todavía habrá presencia chapina en el torneo de clubes más importante de la región. Futbolistas y entrenadores guatemaltecos buscarán dejar huella en una vitrina internacional que reúne a las principales escuadras de Centroamérica, el Caribe y Norteamérica.

La jornada arranca este martes en el Estadio Francisco Morazán, donde Los Angeles FC visitará al Real España a las 21:00 horas. En el conjunto angelino milita el guatemalteco Matt Evans, quien realizó el viaje con el plantel y podría contar con minutos en este compromiso de ida. Para el futbolista nacional, la serie representa una oportunidad importante para consolidarse en el primer equipo y ganar protagonismo en una competición de alto nivel.

Foto embed
El seleccionado sub-20 Matt Evans firma su primer contrato profesional -

Matt Evans y Amarini Villatoro, dos guatemaltecos con vida en la Concachampions

La atención también se trasladará al miércoles 18 de febrero, cuando el Cartaginés, dirigido por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, reciba en el Estadio Fello Meza al Vancouver Whitecaps, club que cuenta en sus filas con el experimentado alemán Thomas Müller. El encuentro, programado para las 21:00 horas, supondrá un reto exigente para el estratega nacional, que intentará hacer valer la localía ante un rival con figuras de talla internacional.

Los partidos de vuelta de ambas series se disputarán la próxima semana y serán determinantes para definir a los clasificados a la siguiente ronda. La expectativa en Guatemala está puesta en que los compatriotas logren resultados positivos que les permitan mantenerse con vida en la competición y, al mismo tiempo, seguir proyectando el talento nacional en el escenario más importante de clubes de la región.

Foto embed
Amarini Villatoro, técnico de Cartaginés de Costa Rica - Alex Meoño

En Portada

PNC mantiene acciones preventivas en distintas zonast
Nacionales

PNC mantiene acciones preventivas en distintas zonas

07:34 AM, Feb 16
Raphinha recibe el alta médica y podrá jugar ante el Gironat
Deportes

Raphinha recibe el alta médica y podrá jugar ante el Girona

07:01 AM, Feb 16
Camión se empotra en bajada del barrio San Antoniot
Nacionales

Camión se empotra en bajada del barrio San Antonio

07:17 AM, Feb 16
VIDEO. Fátima Bosch pierde el equilibrio y se desvanece durante desfile en Ecuadort
Farándula

VIDEO. Fátima Bosch pierde el equilibrio y se desvanece durante desfile en Ecuador

06:07 AM, Feb 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSuper BowlSeguridad vialLiga NacionalReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos