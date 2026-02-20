José Martínez queda habilitado para el Municipal vs. Antigua

El Municipal anunció que su jugador, el delantero nacional José Carlos Martínez estará habilitado para este sábado cuando el "Mimado de la Afición" recibe al bicampeón Antigua G. F. C. en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol en compromiso correspondiente por la fecha 8 del Clausura 2026.
"Nuestro delantero José Martínez ha sido habilitado para el encuentro ante Antigua. El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional resolvió reducir su sanción a un partido, por lo que el jugador queda a disposición del cuerpo técnico para el compromiso correspondiente", anunció la institución carmesí en sus redes sociales.
La roja de José Carlos Martínez
José Carlos Martínez fue parte del equipo que se midió al Deportivo Achuapa el pasado sábado 14 de febrero en el estadio El Trébol en duelo de la sexta fecha del Clausura 2026.
Y en una jugada dividida con el defensor Carlos Castrillo, el jugador de Municipal terminó por herir en la pierna izquierda a su compañero de profesión, lo que le valió ser expulsado en el compromiso.
Por ser una tarjeta roja directa, José Carlos Martínez se hizo acreedor a dos partidos de inhabilitación, los cuales debía cumplir en la fecha 7 ante Cobán Imperial y la fecha 8 ante Antigua, pero ante el amparo interpuesto por la institución capitalina y la resolución a su favor, al "Flaco" le terminaron por reducir la sanción de dos a un duelo y queda habilitado para este sábado.
Municipal-Antigua
Los dos equipos que se han medido en las dos últimas finales, Clausura 2025 y Apertura 2025, nuevamente se enfrentan en El Trébol, aunque en esta oportunidad es en la fase regular, primera vuelta, fecha 8 del Clausura 2026.
Los dirigidos por Mario Acevedo llegan en cuarto lugar con 12 puntos a dos del líder Cobán Imperial, por lo que matemáticamente tiene la posibilidad de buscar el liderato con cierta combinación de resultados.
Por su parte, los dirigidos por Mauricio Tapia, llegan a este octavo compromiso buscando su segundo triunfo de la competencia, el cual sería el segundo de forma consecutiva ya que en la fecha anterior logró su primera victoria ante Aurora al cual venció 2-0.