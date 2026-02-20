 Prohíben a Claudio Tapia salir de Argentina
Deportes

Prohíben a presidente de la AFA, Claudio Tapia, salir de Argentina

Cuando restan menos de cuatro meses para que inicie el Mundial 2026, el presidente de la AFA es citado a declarar en Argentina.

Compartir:
Claudio Tapia, presidente de la AFA
Claudio Tapia, presidente de la AFA / FOTO: EFE

La Justicia argentina citó este jueves a brindar declaración indagatoria al presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, imputado en una causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos, y prohibió su salida del país.

La decisión del juez en lo Penal Económico Diego Amarante alcanza también al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; así como a su director general, Gustavo Roberto Lorenzo; al secretario general, Cristian Ariel Malaspina; y a su antecesor, Víctor Blanco Rodríguez.

La causa investiga una supuesta maniobra por más de $19.300 millones de pesos argentinos (unos 13.687 dólares) vinculada a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social y a raíz de un pedido formulado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en la causa.

En la resolución, a la que accedió EFE, el magistrado advirtió sobre "la gravedad de los hechos investigados" y la "severidad de la pena en expectativa", por lo que, a menos de cuatro meses del inicio del Mundial 2026, prohibió la salida del país de los imputados el pasado 26 de diciembre.

FIFA y Conmebol respaldan a Claudio Tapia, presidente de la AFA

“Chiqui” Tapia quedó en el ojo de la tormenta tras el PasilloGate y el cruce con Javier Milei. FIFA y Conmebol lo respaldan ante acusaciones de injerencia que avivan la crisis entre AFA y el Gobierno.

5 de marzo, la cita para ir a declarar

Tapia fue llamado a declarar el próximo 5 de marzo, mientras Toviggino y Lorenzo deberán presentarse al día siguiente. El resto de los imputados declararán el 9 de marzo.

ARCA presentó el pasado 22 de enero otra denuncia por movimientos de fondos sin el respaldo documental correspondiente, lo que podría constituir una maniobra dirigida a ocultar el destino real del dinero y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes.

Además, el pasado 30 de diciembre, la Justicia argentina ordenó allanamientos en dos sedes de la AFA, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales en el exterior.

Esa investigación se enmarca en la relación contractual entre la AFA y TourProdEnter, una sociedad constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida (EEUU), a cargo de los asuntos comerciales de la entidad futbolística en el exterior.

La tensión entre el Gobierno argentino y la AFA, desde hace más de un año, se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, lo que rechazó de plano la entidad rectora y la mayoría de los clubes.

Claudio Tapia seguirá al frente de la Asociación del Fútbol Argentino

'Chiqui' Tapia está al frente de la única lista que se postuló para integrar el Comité Ejecutivo de la AFA durante el período 2024-2028, su vicepresidente será Juan Román Riquelme.

*Información EFE.

En Portada

Localizan cuatro personas fallecidas en ruta al Pacíficot
Nacionales

Localizan cuatro personas fallecidas en ruta al Pacífico

06:17 AM, Feb 20
Benfica busca identificar a aficionados que insultaron a Viníciust
Deportes

Benfica busca identificar a aficionados que insultaron a Vinícius

08:19 AM, Feb 20
Revelan detalles de la fuga del privado de libertad tras crimen de guardia penitenciariot
Nacionales

Revelan detalles de la fuga del privado de libertad tras crimen de guardia penitenciario

07:44 AM, Feb 20
¿Ya verificaste la fecha? Esta es la gran cantidad de DPI que vencen este añot
Nacionales

¿Ya verificaste la fecha? Esta es la gran cantidad de DPI que vencen este año

08:10 AM, Feb 20

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSeguridadLiga NacionalSuper BowlEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos