Orlando City inicia negociaciones por Antoine Griezmann

La posible llegada de Antoine Griezmann a la MLS ha comenzado a tomar fuerza en las últimas horas. Según reveló The Athletic, Orlando City ha activado contactos formales para intentar cerrar el fichaje del delantero francés en cuestión de días o semanas. La franquicia de Florida busca dar un golpe de autoridad en el mercado con la incorporación de un jugador franquicia y el nombre del atacante del Atlético de Madrid encabeza su lista de prioridades.
El principal obstáculo, sin embargo, es el calendario competitivo del conjunto rojiblanco. El equipo dirigido por Diego Simeone afronta semanas decisivas, con la vuelta del playoff de la Liga de Campeones ante el Brujas y una exigente semifinal de la Copa del Rey frente al Barcelona. En este contexto, pensar en una salida inmediata de Griezmann parece poco probable, ya que el club madrileño se juega gran parte de la temporada en estos compromisos.
¿Cuándo podría llegar Griezmann al Orlando City?
Más allá de la urgencia deportiva, el factor contractual también condiciona cualquier movimiento. Griezmann mantiene vínculo con el Atlético hasta 2027, lo que obliga a negociar bajo términos favorables para la entidad colchonera. Aunque el futbolista nunca ha escondido su deseo de terminar su carrera en Estados Unidos, una operación de este calibre luce más viable en verano, una vez concluido el curso. Desde Orlando, incluso se habla de viajes de directivos a Madrid y de maniobras dentro de la MLS para asegurarse prioridad en una eventual negociación por sus derechos.
En medio de la creciente ola de rumores, Simeone ha sido tajante al referirse al francés, al que considera una leyenda del club y una pieza fundamental en el vestuario. Mientras en Florida sueñan con un fichaje inmediato que sacuda la liga, en Madrid el discurso es claro: la prioridad es competir por títulos. El desenlace de esta historia dependerá tanto de los tiempos deportivos como de la voluntad de las partes, pero todo apunta a que, si el salto a la MLS se concreta, será tras el cierre de la temporada europea.