 Javier Mascherano: "Lionel Messi es un jugador único"
Deportes

Javier Mascherano: "Lionel Messi es un jugador único"

En la jornada anterior, Messi hizo un doblete de goles ante Orlando City y hoy se miden al D. C. United.

Lionel Messi sigue marcando diferencia en el Inter Miami
Lionel Messi sigue marcando diferencia en el Inter Miami / FOTO: EFE

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, afirmó que Lionel Messi, quien selló la victoria de su equipo con un doblete la pasada jornada, es "un jugador único", y destacó la suerte que tiene de haber vivido, primero como jugador y ahora como entrenador, muchos de sus goles.

"He tenido la suerte de poder ver la mayoría o muchos de los goles que ha convertido. Eso es un privilegio. (...) Son una locura las cifras, Leo es un jugador único", dijo el preparador argentino en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado contra el D.C. United.

"Soy un espectador de lujo", resumió Mascherano.

Un doblete de Messi selló la remontada de 'Las Garzas' el pasado domingo en el derbi regional contra el Orlando City. Del 2-0 al descanso se pasó al 2-4 definitivo para el Inter Miami.

Donald Trump recibe en la Casa Blanca al Inter Miami de Lionel Messi

El presidente de Estados Unidos le dijo al futbolista argentino que su hijo era admirador de él y de Cristiano Ronaldo.

Mascherano habla de la vista a Trump

Para el partido contra el D.C. United, el Inter Miami viajó antes de tiempo a la capital estadounidense, puesto que fue invitado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para una recepción en la Casa Blanca como vigente campeón de la MLS.

Al respecto, Mascherano destacó que la visita respondió a cuestiones de protocolo en Estados Unidos, donde es habitual que los equipos profesionales y universitarios campeones sean recibidos por el presidente.

"Vinimos y cumplimos con algo protocolario. (...) Es algo que estaba ya concertado hacía mucho tiempo", señaló el técnico.

Y agregó que la interacción del equipo con Trump se limitó a "lo que se vio por televisión, no hubo mucho más que eso".

Duelo sabatino

 El Inter Miami de Lionel Messi visitará este sábado al D.C. United, en la tercera jornada de la MLS, con el objetivo de mejorar la imagen de los dos primeros encuentros, saldados con una victoria y una derrota, y cerrar una semana en la que también fueron recibidos en la Casa Blanca por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El equipo se ha mostrado extremadamente frágil atrás, como ocurría el año pasado, y no hizo alarde de su poderío ofensivo hasta la segunda mitad en Orlando, en la que Messi logró un doblete y salvó los papeles en el derbi regional disputado el pasado domingo. De perder 2-0 en el descanso se pasó a un 2-4 final.

Pero en la primera jornada el veredicto fue más contundente: derrota por 3-0 ante el LAFC.

Aunque el D.C. United juega como local sus encuentros en el Audi Field, con 20.000 asientos, el encuentro se trasladó al M&T Bank Stadium, estadio de los Baltimore Ravens de la NFL, para permitir la asistencia de unos 71.000 espectadores, algo frecuente cuando el equipo capitaneado por Messi visita a otros rivales de la MLS.

¿Quién es mejor, Pelé o Messi?, Donald Trump responde

“No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé”, recordó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

*Información EFE.

