 Lionel Messi da triunfo al Inter Miami ante DC United
Deportes

Lionel Messi da triunfo al Inter Miami ante DC United

Triunfo sufrido para el Inter Miami después de duelos accidentados en las dos primeras jornadas de la Major League Soccer.

Compartir:
Lionel Messi celebra el 0-2 parcial ante DC United
Lionel Messi celebra el 0-2 parcial ante DC United / FOTO: EFE

Inter Miami derrotó este sábado por 1-2 al DC United con goles de Rodrigo de Paul y Lionel Messi en el primer tiempo, en un duelo en el que "Las Garzas" terminaron pidiendo la hora tras verse dominados en el tramo final.

DC United dejó su hogar habitual, el Audi Field de Washington, para recibir al Inter Miami en el M&T Bank Stadium de Baltimore, el estadio de los Baltimore Ravens de la NFL con capacidad para más de 70 mil espectadores.

El cambio no le trajo suerte. Lionel Messi y compañía se hicieron con el duelo temprano, poniendo presión sobre la portería defendida por Sean Johnson, perforada por primera vez por Rodrigo de Paul en el minuto 17.

En una jugada por la banda izquierda iniciada por Germán Berterame, que puso el balón dentro del área para Telasco Segovia, este asistió a Rodrigo De Paul, quien cruzó un disparo a la escuadra de Sean Johnson para abrir el marcador.

Javier Mascherano: “Lionel Messi es un jugador único”

En la jornada anterior, Messi hizo un doblete de goles ante Orlando City.

Gol de Messi

El segundo tampoco se hizo esperar: Mateo Silvetti puso un pase en profundidad al interior del área para Messi, que superó a Johnson con una bolea para el 0-2 en el minuto 27; una genialidad del astro argentino.

Tuvo otra ocasión Messi que salió rozando el poste y también pudo el DC United acortar distancias en una oportunidad de Silvan Hefti al que el brasileño Micael birló el balón cuando el lateral enfundaba el disparo.

Reacción del DC United

Los hombres de René Weiler, que este año se han reforzado con el fichaje del delantero israelí Tai Baribo, apretaron al inicio del segundo tiempo, aunque las ocasiones llegaban en cuentagotas.

Una de las mejores fue del rumano Louis Munteanu en el minuto 64, recién ingresado al campo, con una chilena que salió besando el poste de Dayne St. Clair.

Pero ante la pasividad del Inter Miami, acabó llegando el premio para el DC United en el minuto 75 en un contragolpe culminado por Baribo, que aprovechó un rechazo más parecido a una asistencia de Dayne St. Clair tras un primer disparo de Jackson Hopkins.

El Inter Miami no reaccionó con el gol encajado y los capitalinos buscaron el empate con ímpetu hasta el pitido final, tomando el dominio del partido con varias ocasiones aunque sin llegar a inquietar a St. Clair.

Con el DC United volcado, De Paul pudo sentenciar el partido solo ante el portero, pero lanzó el balón a las nubes.

Triunfo sufrido para el Inter Miami después de duelos accidentados en las dos primeras jornadas de liga, en las que cayó por 3-0 ante el Los Angeles FC en su estreno en la liga y luego tuvo que remontar dos goles en contra ante Orlando City.

*Información EFE.  

En Portada

Continúan labores de búsqueda por derrumbe en zona 14t
Nacionales

Continúan labores de búsqueda por derrumbe en zona 14

11:39 AM, Mar 07
Con gol de Nicolás Martínez, Mixco derrota a Guastatoyat
Deportes

Con gol de Nicolás Martínez, Mixco derrota a Guastatoya

04:49 PM, Mar 07
Localizan fallecido al militar retirado Noel de Jesús Beteta Álvarezt
Nacionales

Localizan fallecido al militar retirado Noel de Jesús Beteta Álvarez

03:14 PM, Mar 07
Fátima Bosch responde a cuestionamientos sobre su coronación en conferencia de Harvardt
Farándula

Fátima Bosch responde a cuestionamientos sobre su coronación en conferencia de Harvard

04:42 PM, Mar 07
El Barcelona derrota al Athletic Club y consolida su lideratot
Deportes

El Barcelona derrota al Athletic Club y consolida su liderato

03:57 PM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos