Liga Nacional se suma al Día Internacional de la Mujer

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, algunos de los equipos de la Liga Nacional de Guatemala que han actuado de local han salido con familiares mujeres para darles un espacio en un deporte dominado por los hombres.
La fecha 12, inicio de la segunda vuelta, comenzó el sábado 7 de marzo con el duelo entre Mixco y Deportivo Guastatoya, donde los locales terminaron ganando el duelo 1-0 gracias al tanto del argentino Nicolás Martínez.
En ese duelo, se observó a los jugadores mixqueños ingresar con el característico acompañamiento de niño, aunque la mayoría eran niñas.
Marquense y Aurora dan espacio a las mujeres
Para el sábado por la noche, en el duelo entre Marquense y Malacateco, el "Clásico de la Amistad", los jugadores de los "Leones Amarillos del Occidente" salieron de la mano con varios familiares mujeres. Algunos lo hicieron con sus mamás, esposas, parejas o hijas.
El momento fue especial, ya que las mujeres, quienes vestían una playera de color rosa conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, salieron orgullosas de acompañar a su familiar en la previa del duelo que se disputó en el estadio Marquesa de la Ensenada en San Marcos.
Esa misma práctica, la tuvo el equipo "Aurinegro" del Aurora, que este domingo 8 de marzo, previo al duelo ante los "Chivos" del Xelajú M. C. también salieron acompañados por familiares mujeres.
El momento fue hermoso y lleno de un ambiente de respeto y admiración hacia la mujer. Incluso, ellas le acompañaron en la tradicional foto de los cuadros iniciales.
Se espera que a lo largo de este domingo, en el complemento de la fecha 12, los equipos locales como Mictlán (15:00 horas), Antigua (18:00 horas) y Comunicaciones (20:00 horas) puedan tener la misma dinámica que hicieron Marquense y Aurora.
Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo
El Día Internacional de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo, es una fecha que conmemora la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia, la participación en la sociedad y el fin de la discriminación en todos los ámbitos (laboral, político, social y económico).
Sus raíces se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX, en el contexto del movimiento obrero y las primeras olas feministas en Europa y Estados Unidos. Fue un período de industrialización acelerada, donde las mujeres trabajadoras enfrentaban condiciones extremas: jornadas laborales de 12-14 horas, salarios muy bajos y falta de derechos básicos.
Eventos tempranos clave incluyen protestas de trabajadoras textiles en Nueva York (como en 1857 y especialmente en 1908, cuando miles marcharon exigiendo mejores condiciones, salarios justos y derecho al voto).
El 28 de febrero de 1909 se celebró por primera vez el Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos, impulsado por el Partido Socialista de América.