Barcelona: Lamine Yamal y Garcia se reincorporan al grupo

El delantero Lamine Yamal y el defensa Eric García se han reincorporado al trabajo con el grupo este viernes en el entrenamiento que el Barcelona ha realizado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para preparar el encuentro del domingo en el Spotify Camp Nou contra el Sevilla.
El atacante de Mataró se perdió la sesión del jueves por un cuadro de malestar general leve y el polivalente zaguero de Martorell se ejercitó al margen tras perderse el compromiso europeo del martes contra el Newcastle (1-1) por precaución.
Así pues, todo apunta a que ambos jugadores estarán a disposición del entrenador, Hansi Flick, que comparecerá este sábado en rueda de prensa tras el último entrenamiento matinal antes del partido contra el Sevilla de la jornada 28 de La Liga EA Sports.
También han completado la sesión de este viernes los jugadores del filial Eder Aller, Álvaro Cortés, Tommy Marqués y Xavi Espart.
El Barcelona estrenará una nueva zona de animación
El Barcelona estrenará este domingo, coincidiendo con el partido ante el Sevilla (09:15 GT), una zona de animación en el gol sur que tendrá una capacidad para 800 seguidores, según ha anunciado este viernes.
Esta zona de la grada se ha bautizado como 'Gol 1957', en homenaje al Estadio inaugurado el 24 de septiembre de 1957, y estará ubicada en la primera gradería del Gol Sur.
La grada de animación ha sido una de las cuestiones recurrentes los últimos años en el "Barça", después de que el club decidiera cerrarla a causa de problemas por sanciones y en los desplazamientos.
Sin embargo, en los últimos meses se ha producido un proceso de diálogo con los diferentes grupos de animación y se ha alcanzado un principio de acuerdo.
El club azulgrana ha anunciado también que, después de haber obtenido la aprobación de la licencia correspondiente a la Fase 1C, ya se ha podido habilitar la zona de Gol Norte del Estadio y la nueva disponibilidad de localidades se ha destinado íntegramente a los socios y socias abonados, así como a aquellos que solicitaron su pase el pasado mes de octubre y que finalmente no pudieron obtenerlo.
*Información EFE.