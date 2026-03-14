 Bolivia destaca fortaleza física y juego directo de Surinam
Deportes

Bolivia destaca fortaleza física y juego directo de Surinam

El 26 de marzo, la "Verde" jugará contra Surinam en Monterrey y el ganador enfrentará cinco días después a Irak, en un partido que definirá el pase al Mundial 2026.

Compartir:
Óscar Villegas, seleccionador de Bolivia
Óscar Villegas, seleccionador de Bolivia / FOTO: EFE

El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, destacó este sábado que Surinam, su próximo rival en la repesca mundialista, tiene un grupo de futbolistas fuertes y con un juego directo, por lo que trabaja en la fórmula para contrarrestar las fortalezas del adversario.

"Son jugadores muy fuertes que juegan en ligas muy importantes, tienen un juego muy directo; normalmente esperan y, cuando les toca atacar, son muy profundos", mencionó el entrenador de la "Verde" en una rueda de prensa.

Óscar Villegas señaló que estudia al rival "hace bastante tiempo" y que se dedicó a analizar "jugador por jugador", junto con el estilo de cada futbolista en sus equipos, por lo que tiene una idea de cómo podría plantarse en el campo la selección dirigida por el neerlandés Henk ten Cate, quien tomó las riendas de Surinam en diciembre.

Con todo, el entrenador de Bolivia indicó que es posible que el nuevo director técnico de Surinam se vaya a "adaptar" al estilo de juego de su equipo, puesto que, debido al poco tiempo de preparación, es poco probable que haya logrado imponer su propio estilo.

Repechaje mundialista: Bolivia se aferra a su libreto

A falta de 20 días para el reto ante Surinam, el seleccionador boliviano, Óscar Villegas tiene claro que la nómina no tendrá “demasiados misterios”.

Bolivia evitará centros

Una de las conclusiones de Óscar Villegas es que Bolivia no buscará hacer centros, ya que Surinam tiene "centrales muy grandes, fuertes y muy rápidos", por lo que el arma principal será llevar el balón "por el piso", llegando con "mucha gente" al área y utilizar "la buena pegada" de varias de sus figuras.

El seleccionador boliviano reconoció que una de las principales falencias en los últimos seis partidos de preparación de la Verde estuvo en "el último tercio de la cancha", por lo que el trabajo de preparación se enfocará en resolver esa situación.

Óscar Villegas consideró que no solo los delanteros de su equipo están preparados para buscar el gol, sino también quienes juegan en otras líneas del campo, y que el equipo procurará cuidar las transiciones de ataque y defensa para controlar al rival.

Bolivia rendirá su último examen antes de disputar el torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, en Monterrey (México), el domingo cuando se enfrente a Trinidad y Tobago en la ciudad boliviana de Santa Cruz, sin varias de sus figuras.

El 26 de marzo la "Verde" jugará contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, en un partido que definirá el pase a la próxima Copa del Mundo.

Bolivia empata con Panamá con miras a la repesca mundialista

Los bolivianos buscan aún su boleto para el Mundial 2026, el cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

*Información EFE.

En Portada

Múltiple choque causa al menos tres muertos en la autopista Palín Escuintlat
Nacionales

Múltiple choque causa al menos tres muertos en la autopista Palín Escuintla

11:30 AM, Mar 14
Nahuel Molina anota un gol digno del Premio Puskast
Deportes

Nahuel Molina anota un gol digno del Premio Puskas

11:34 AM, Mar 14
Avioneta agrícola protagoniza accidente aéreo en Escuintlat
Nacionales

Avioneta agrícola protagoniza accidente aéreo en Escuintla

10:01 AM, Mar 14
Ataque ruso masivo contra Ucrania deja siete muertos en Kievt
Internacionales

Ataque ruso masivo contra Ucrania deja siete muertos en Kiev

07:40 AM, Mar 14
Matías Almeyda cuestiona al mundo del fútbol en medio de conflictost
Deportes

Matías Almeyda cuestiona al mundo del fútbol en medio de conflictos

10:24 AM, Mar 14

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesLiga NacionalSeguridadEE.UU.IránDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos