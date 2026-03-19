Champions League: Confirmados horarios para cuartos de final

El Real Madrid-Bayern Múnich abrirá la participación española en los cuartos de final de la Champions League el martes 7 de abril en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, con la vuelta el día 15 en Alemania, mientras que la eliminatoria entre el Barcelona y el Atlético de Madrid se jugará los días 8, miércoles, y 14, martes, todos a las 13:00 horas GT, según informó la UEFA.
El Sporting de Portugal y el Arsenal seguirán la misma secuencia del Real Madrid-Bayern, mientras que el enfrentamiento entre el París Saint Germain y el Liverpool coincide con el Barcelona-Atlético de Madrid.
Partidos de ida de cuartos de final de Champions League
|No.
|Partido
|Fecha
|Horario GT
|1
|Real Madrid vs. Bayern Múnich
|Martes, 7 de abril
|13:00 horas
|2
|Sporting vs. Arsenal
|Martes, 7 de abril
|13:00 horas
|3
|Barcelona vs. Atlético Madrid
|Miércoles, 8 de abril
|13:00 horas
|4
|PSG vs. Liverpool
|Miércoles, 8 de abril
|13:00 horas
Partidos de vuelta de cuartos de final de Champions League
|No.
|Partido
|Fecha
|Horario GT
|1
|Atlético Madrid vs. Barcelona
|Martes, 14 de abril
|13:00 horas
|2
|Liverpool vs. PSG
|Martes, 14 de abril
|13:00 horas
|3
|Arsenal vs. Sporting
|Miércoles, 15 de abril
|13:00 horas
|4
|Bayern Múnich vs. Real Madrid
|Miércoles, 15 de abril
|13:00 horas
Serie española
Las eliminatorias Real Madrid-Bayern Múnich, Barcelona-Atlético de Madrid, París Saint Germain-Liverpool y Sporting de Portugal-Arsenal componen los cuartos de final de la Liga de Campeones, que se disputarán los próximos 7 y 8 de abril, la ida, y 14 y 15 del mismo mes, la vuelta en el campo del segundo de los equipos.
Atlético de Madrid y Barcelona, con la ida en el Camp Nou y la vuelta en el Metropolitano, una vez que el conjunto rojiblanco ha asumido el factor cancha a favor al eliminar al Tottenham, que fue cuarto en la fase anterior por la quinta plaza del conjunto azulgrana, se medirán por tercera vez en su historia en la Liga de Campeones, ambas también en cuartos.
En las dos venció el conjunto de Diego Simeone: en 2013-14, después del 1-1 de la ida en el Camp Nou, se impuso por 1-0 en el Vicente Calderón; en 2015-16, tras el triunfo del Barcelona por 2-1 en el primer choque en su casa, el Atlético se impuso en Madrid por 2-0, con los dos tantos de Antoine Griezmann.
En ambas ediciones, el Atlético alcanzó la final del torneo, perdidas las dos contra el Real Madrid, en 2014 en la prórroga y en 2016 en los penaltis.
Su último precedente corresponde a la eliminatoria de las semifinales de la Copa del Rey, con la victoria del Atlético por 4-0 en la ida en el Metropolitano y por 3-0 del Barcelona en la vuelta en el Camp Nou, con lo que se clasificó el conjunto madrileño para la final del próximo 18 de abril en Sevilla frente a la Real Sociedad.