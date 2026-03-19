Irán se concentrará en Turquía para preparar el Mundial 2026

La selección de Irán de futbol se está preparando para el Mundial 2026 que se celebra este verano en Estados Unidos, Canadá y México y llevará a cabo una concentración en Turquía, además de disputar dos partidos amistosos, dijo el presidente de la Federación de Futbol de Irán, Mahdi Taj.
"Nos estamos preparando para participar en la Copa del Mundo. Boicoteamos a Estados Unidos, pero no boicoteamos el Mundial", apuntó Taj en declaraciones recogidas este miércoles por la agencia de noticias Mehr.
Tras el estallido del conflicto bélico en Oriente Medio motivado por la intervención militar de Estados Unidos e Israel a comienzo de este mes y la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, en uno de los bombardeos, el régimen de Teherán amagó con no participar en el campeonato al ser EE.UU. uno de los organizadores.
Irán busca jugar en México
Sin embargo, las autoridades del país persa están negociando para que los partidos de su selección en el grupo G se disputen en México, en lugar de en las ciudades estadounidenses donde le correspondía enfrentarse contra Nueva Zelanda (15 de junio), Bélgica (21 junio), ambos en Los Ángeles, y Egipto (26 de junio), en Seattle.
Taj, quien no concretó los rivales de los partidos amistosos, hizo estas declaraciones en la ceremonia de bienvenida de la selección nacional femenina en la frontera de Bazargan, en el noroeste de Irán.
El combinado femenino regresó tras participar en la Copa Asiática en Australia, donde varias de sus jugadoras solicitaron asilo.
Taj remarcó que las integrantes de la selección de futbol "dieron una gran respuesta a los enemigos". "Hoy las mujeres regresaron orgullosas a la patria", añadió.
Perfil de Irán en Mundiales
La selección de futbol de Irán, "Team Melli", es una de las más consistentes de Asia en clasificaciones mundialistas, pero su historial en la Copa Mundial de la FIFA ha sido limitado hasta ahora. Irán ha clasificado 7 veces a la fase final (incluyendo la de 2026), pero nunca ha superado la fase de grupos.
La participación de Irán en el Mundial 2026 está en alto riesgo debido a graves tensiones políticas y militares con Estados Unidos, país anfitrión. El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, calificó la presencia como "poco probable" o "inapropiada" tras ataques en Medio Oriente, poniendo en duda los partidos programados en Los Ángeles y Seattle contra Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto.
Aunque Irán fue de los primeros clasificados, el conflicto activo con EE. UU. y la seguridad de la delegación han generado un posible boicot, con los dirigentes evaluando la situación.
*Información EFE.