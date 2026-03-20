Convocados de Bélgica para duelos México y Estados Unidos

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, convocó hoy al centrocampista del Girona Axel Witsel para disputar a finales de marzo sendos partidos amistosos contra Estados Unidos y México como preparación para el Mundial 2026 que arrancará en junio.
También Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku y Jérèmy Doku entraron en la convocatoria transatlántica que llevará a los "Diablos Rojos" a medirse contra Estados Unidos el 28 de marzo en Atlanta (Estados Unidos) y contra México el 1 de abril en Chicago.
Sin sorpresa, no aparece en la lista el portero del Real Madrid y titular de Bélgica, Thibaut Courtois, lesionado. Pero sí figura el capitán de los Diablos Rojos, Yuri Tielemans, tocado en la rodilla.
Una de las novedades de la última lista de preparación de García antes del Mundial es la presencia del centrocampista del Anderlecht Nathan De Cat, de 17 años.
Lista completa:
- Porteros: Senne Lammens (Manchester United/ING), Matz Sels (Nottingham Forest/ING), Maarten Vandevoordt (Leipzig/ALE)
- Defensas: Timothy Castagne (Fulham/ING), Zeno Debast (Sporting de Portugal/POR), Maxim De Cuyper (Brighton/ING), Koni De Winter (AC Milan/ITA), Brandon Mechele (Brujas), Thomas Meunier (Lille/FRA), Nathan Ngoy (Lille/FRA), Joaquin Seys (Brujas), Arthur Theate (Frankfurt/ALE)
- Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Nápoles/ITA), Nathan De Cat (Anderlecht), Amadou Onana (Everton/ING), Nicolas Raskin (Rangers/ESC), Youri Tielemans (Aston Villa/ING), Hans Vanaken (Brujas), Axel Witsel (Gerona/ESP)
- Delanteros: Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA), Jérémy Doku (Manchester City/ING), Mika Godts (Ajax/ING), Romelu Lukaku (Nápoles/ITA), Dodi Lukebakio (Benfica/POR), Loïs Openda (Leipzig/ALE), Alexis Saelemaekers (AC Milán/ITA); Lucas Stassin (Westerlo), Leandro Trossard (Arsenal/ING)
Perfil de Bélgica en Mundiales
La selección de futbol de Bélgica, conocida como los "Diablos Rojos", tiene una historia destacada en las Copas del Mundo FIFA, con participaciones consistentes en las últimas décadas y su mejor rendimiento en épocas modernas.
Apariciones en fases finales: 15, incluyendo la clasificación confirmada para 2026, la primera en formato expandido a 48 equipos.
Bélgica ha mostrado un crecimiento notable desde los años 80, con una "generación dorada" (De Bruyne, Hazard, Courtois, Lukaku, etc.) que alcanzó su pico en 2018, pero decayó en 2022.
En 2018 lograron su mejor campaña: Ganaron 6 de 7 partidos, solo perdieron en semis vs. Francia (1-0), y vencieron a Brasil en cuartos.
*Información EFE.