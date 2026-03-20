 Convocados de Bélgica para duelos México y Estados Unidos
Deportes

Convocados de Bélgica para amistosos ante México y Estados Unidos

Bélgica llama a Axel Witsel para los amistosos que jugará la próxima semana.

Compartir:
Centrocampista del Girona Axel Witsel es convocado en Bélgica para amistosos en fecha FIFA
Centrocampista del Girona Axel Witsel es convocado en Bélgica para amistosos en fecha FIFA / FOTO: EFE

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, convocó hoy al centrocampista del Girona Axel Witsel para disputar a finales de marzo sendos partidos amistosos contra Estados Unidos y México como preparación para el Mundial 2026 que arrancará en junio.

También Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku y Jérèmy Doku entraron en la convocatoria transatlántica que llevará a los "Diablos Rojos" a medirse contra Estados Unidos el 28 de marzo en Atlanta (Estados Unidos) y contra México el 1 de abril en Chicago.

Sin sorpresa, no aparece en la lista el portero del Real Madrid y titular de Bélgica, Thibaut Courtois, lesionado. Pero sí figura el capitán de los Diablos Rojos, Yuri Tielemans, tocado en la rodilla.

Una de las novedades de la última lista de preparación de García antes del Mundial es la presencia del centrocampista del Anderlecht Nathan De Cat, de 17 años.

Cristiano Ronaldo se pierde la fecha FIFA ante México y Estados Unidos

Lesión de Cristiano es “leve” y no pone en riesgo su participación en el Mundial 2026, asegura su técnico Roberto Martínez.

Lista completa:

  • Porteros: Senne Lammens (Manchester United/ING), Matz Sels (Nottingham Forest/ING), Maarten Vandevoordt (Leipzig/ALE)
  • Defensas: Timothy Castagne (Fulham/ING), Zeno Debast (Sporting de Portugal/POR), Maxim De Cuyper (Brighton/ING), Koni De Winter (AC Milan/ITA), Brandon Mechele (Brujas), Thomas Meunier (Lille/FRA), Nathan Ngoy (Lille/FRA), Joaquin Seys (Brujas), Arthur Theate (Frankfurt/ALE)
  • Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Nápoles/ITA), Nathan De Cat (Anderlecht), Amadou Onana (Everton/ING), Nicolas Raskin (Rangers/ESC), Youri Tielemans (Aston Villa/ING), Hans Vanaken (Brujas), Axel Witsel (Gerona/ESP)
  • Delanteros: Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA), Jérémy Doku (Manchester City/ING), Mika Godts (Ajax/ING), Romelu Lukaku (Nápoles/ITA), Dodi Lukebakio (Benfica/POR), Loïs Openda (Leipzig/ALE), Alexis Saelemaekers (AC Milán/ITA); Lucas Stassin (Westerlo), Leandro Trossard (Arsenal/ING)
Foto embed
Convocados de Bélgica para partidos amistoso de marzo - Bélgica

Perfil de Bélgica en Mundiales 

La selección de futbol de Bélgica, conocida como los "Diablos Rojos", tiene una historia destacada en las Copas del Mundo FIFA, con participaciones consistentes en las últimas décadas y su mejor rendimiento en épocas modernas.

Apariciones en fases finales: 15, incluyendo la clasificación confirmada para 2026, la primera en formato expandido a 48 equipos.

Bélgica ha mostrado un crecimiento notable desde los años 80, con una "generación dorada" (De Bruyne, Hazard, Courtois, Lukaku, etc.) que alcanzó su pico en 2018, pero decayó en 2022.

En 2018 lograron su mejor campaña: Ganaron 6 de 7 partidos, solo perdieron en semis vs. Francia (1-0), y vencieron a Brasil en cuartos.

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo G

La selección de futbol de Bélgica, conocida como los “Diablos Rojos”, tiene una historia destacada en las Copas del Mundo FIFA.

*Información EFE.

En Portada

Precios de combustibles: MP hace 42 requerimientos de información a expendiost
Nacionales

Precios de combustibles: MP hace 42 requerimientos de información a expendios

06:45 AM, Mar 20
Múltiple colisión en El Túnel, Villa Nueva, deja daños y un heridot
Nacionales

Múltiple colisión en El Túnel, Villa Nueva, deja daños y un herido

06:19 AM, Mar 20
Muere Chuck Norris a los 86 años: el adiós a una leyenda del cine de acciónt
Farándula

Muere Chuck Norris a los 86 años: el adiós a una leyenda del cine de acción

08:07 AM, Mar 20
Convocados de Bélgica para amistosos ante México y Estados Unidost
Deportes

Convocados de Bélgica para amistosos ante México y Estados Unidos

08:35 AM, Mar 20
Luis De la Fuente: El lunes empezamos a jugar el Mundialt
Deportes

Luis De la Fuente: "El lunes empezamos a jugar el Mundial"

08:14 AM, Mar 20

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosMundial 2026IránNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald TrumpSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos