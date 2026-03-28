 Sergio Chumil abandona la Vuelta a Cataluña 2026
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Sergio Chumil abandona la Vuelta a Cataluña 2026

El guatemalteco Sergio Chumil fue uno de los siete ciclistas que no finalizaron la penúltima etapa de la Vuelta a Cataluña 2026, la cual termina este domingo.

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Sergio Chumil abandona la Vuelta a Cataluña 2026 - Burgos BH
Sergio Chumil abandona la Vuelta a Cataluña 2026 / FOTO: Burgos BH

Malas noticias para el ciclismo guatemalteco. El corredor Sergio Chumil no logró completar la sexta y penúltima etapa de la Vuelta a Cataluña 2026, viéndose obligado a abandonar la competencia este sábado 28 de marzo. El desenlace contrasta con su participación en 2025, cuando consiguió finalizar la exigente prueba con un rendimiento destacado, consolidándose como una de las promesas del país en el pelotón internacional.

La etapa en cuestión, una de las más demandantes del recorrido, se disputó entre Berga y el Santuario de Queralt, con un total de 158.2 kilómetros de alta exigencia montañosa. En total, siete ciclistas no lograron cruzar la meta, reflejo de la dureza del trazado. Hasta el momento, no se han revelado las razones específicas que llevaron al abandono de Chumil, lo que deja abierta la incógnita sobre si se trató de problemas físicos, fatiga acumulada o alguna incidencia durante el trayecto.

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Sergio Chumil abandona la Vuelta a Cataluña 2026 - RR.SS.

Se acabó la Vuelta a Cataluña para Sergio Chumil

El guatemalteco quedó así a las puertas de completar su segunda participación en esta prestigiosa vuelta. Su actuación en la edición anterior había generado expectativas positivas, pero en esta ocasión la fortuna no estuvo de su lado. A pesar del resultado adverso, su presencia en una competencia de este nivel sigue siendo significativa para el ciclismo nacional y evidencia su crecimiento competitivo en el circuito europeo.

En cuanto al desarrollo general de la carrera, las previsiones se cumplieron y el danés Jonas Vingegaard dominó nuevamente en la alta montaña, imponiéndose en la llegada a Queralt y consolidando su liderato en la clasificación general. El bicampeón del Tour de Francia afrontará la última etapa en Barcelona con una ventaja considerable sobre sus perseguidores, el francés Lenny Martínez y el alemán Florian Lipowitz, quienes llegaron a diez segundos en la jornada. Salvo una sorpresa mayúscula, todo apunta a que Vingegaard sellará su victoria en esta edición de la ronda catalana.

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Actividad del ciclista guatemalteco Sergio Chumil - Burgos BH

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